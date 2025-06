Windows 11 e la nuova gestione delle impostazioni: addio al Pannello di Controllo

Scompare in silenzio una delle colonne portanti dell’esperienza utente di Windows, il Pannello di Controllo. Con gli ultimi aggiornamenti in atto infatti, Microsoft compie un ulteriore passo verso la completa modifica delle vecchie impostazioni all’interno della più moderna app Impostazioni. Si tratta di una trasformazione silenziosa che ha come obiettivo finale l’unificazione dell’interfaccia e l’eliminazione di sovrapposizioni tra vecchio e nuovo.

Windows 11: modernizzazione in corso, accessibilità, coerenza e nuove abitudini

Le ultime modifiche riguardano in particolare le opzioni di gestione dell’orologio. È ora possibile configurare orologi aggiuntivi, funzionalità utile per chi lavora in più fusi orari, attraverso un’interfaccia aggiornata, compatibile sia con il tema chiaro che con quello scuro. Gli utenti possono aggiungere fino a due orologi, nominandoli a piacimento, tutto in una grafica più ordinato e intuitiva. Anche funzioni più tecniche, come la personalizzazione degli indicatori AM/PM, sono state spostate. Per accedervi bisogna andare in Impostazioni, Data/ora e lingua, Lingua e area geografica e infine Formato regionale.

Non si tratta però di un caso isolato. In quanto le stesse dinamiche sono state adottate anche per altre impostazioni, come quelle della tastiera. Tali modifiche non sono ancora accompagnate da annunci ufficiali, ma la loro presenza nei canali di test è ovviamente rilevante. Microsoft continua a modellare Windows 11 con interventi mirati, cercando un equilibrio tra innovazione e compatibilità. Le novità grafiche non sono le uniche protagoniste. Gli aggiornamenti includono anche miglioramenti alla barra delle applicazioni, ai menu contestuali e all’accessibilità. Il design non è solo un fattore estetico, ma punta invece a semplificare l’interazione quotidiana con il sistema. Eppure, non mancano le critiche. Sembra infatti che una parte della comunità rimpianga la semplicità e l’efficienza del vecchio Pannello di Controllo, ancora oggi accessibile tramite comandi avanzati.

In ogni caso Microsoft non ha scelto di sostituire tutto in un colpo solo, ma di condurre un’evoluzione graduale. Dietro ogni piccola modifica si cela l’ obiettivo di offrire un’esperienza d’uso coerente e moderna, senza sacrificare la solidità di base. È una transizione destinata a durare ancora, ma il traguardo è provare ad abbandonare il passato senza perdere ciò che lo ha reso utile.