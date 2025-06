ATOM, il robot di Singapore che sfida i limiti della mobilità ibrida

A prima vista, ATOM sembra quasi un trucco da illusionista: un robot che vola come un drone e, appena tocca terra, comincia a rotolare con una naturalezza disarmante, come se fosse nato per farlo. Ma qui non c’è nulla di magico, solo pura ingegneria, fatta di sottrazioni intelligenti e un design minimalista che stravolge le regole della robotica ibrida. Nato a Singapore, questo piccolo automa ha tutta l’aria di voler cambiare il gioco, e lo fa con un’idea semplice ma rivoluzionaria.

ATOM, il robot ibrido che vola e rotola con soli due attuatori

Negli ultimi anni, molti hanno sognato un robot capace di muoversi sia in aria che a terra, ma rendere questo sogno realtà si è rivelato un’impresa complicatissima. Volare richiede leggerezza e potenza, rotolare invece solidità e stabilità, e unire queste caratteristiche senza compromessi è sembrato un gioco a somma zero. Ogni miglioramento in un campo sembrava inevitabilmente peggiorare l’altro, finché non è arrivato ATOM a mettere tutto in discussione.

La sua vera forza è proprio nel minimalismo: il robot si muove con due soli attuatori. Due, non dieci o venti. È una soluzione così elegante che, una volta vista, sembra ovvia. ATOM ha un’ala unica — un design mono-wing — che gli permette di librarsi in aria con una grazia quasi innata. Poi, al momento di atterrare, si trasforma in una ruota perfettamente funzionante, usando il telaio stesso come parte attiva del movimento. Niente inganni, nessuna piega o trasformazione complicata: funziona, semplice e diretto.

Ma la cosa più affascinante è come ATOM si adatti all’ambiente. Se cade, si rialza da solo; se incontra un ostacolo, si libera e prosegue senza esitazioni. Non è solo un robot che “fa il suo dovere”: sembra davvero capire quello che sta facendo. E qui sta il punto: un robot così può esplorare luoghi difficili, dove nessuno osa entrare — tra rovine, radici o edifici fatiscenti — volando leggero, poi rotolando silenzioso, osservando e agendo senza bisogno di cambiare forma o di complicazioni inutili. Solo un po’ di genio e due attuatori, e il gioco è fatto.