Amazon rinnova Kindle: lettura più chiara e accessibile per tutti

Durante il processo di ottimizzazione e correzione di alcuni bug, Amazon ha nascosto un cambiamento rilevante per l’intera linea Kindle. Il nuovo aggiornamento software 5.18.3, rilasciato a giugno 2025 infatti, non solo migliora la stabilità del sistema, ma introduce anche nuove opzioni di leggibilità pensate per chi legge molto e cerca una maggiore personalizzazione dell’esperienza. Le modifiche coinvolgono diversi modelli, in particolare il Kindle Scribe, il Paperwhite e il base di 11ª e 12ª generazione, oltre al recente Kindle-Colorsoft.

Amazon risponde alla concorrenza: i nuovi Kindle sfidano Kobo e Boox

La grande novità riguarda la gestione dello spazio all’interno delle pagine. Se in passato Kindle offriva solo tre opzioni base per la spaziatura del testo, oggi gli utenti possono controllare in modo dettagliato interlinea, distanza tra paragrafi, spazio tra parole e persino spaziatura tra singoli caratteri. Queste impostazioni sono state riorganizzate in una nuova sezione dedicata ai font, permettendo una personalizzazione più fine e intuitiva. Amazon rende così più inclusiva la lettura digitale, rispondendo in modo diretto alle esigenze di chi ha difficoltà visive o semplicemente cerca un maggiore comfort.

La concorrenza nel mercato degli e-reader è diventata agguerrita. Dispositivi come i Kobo offrono da tempo numerose opzioni di personalizzazione grafica, mentre marchi emergenti come Boox stanno crescendo grazie a tecnologie ibride. Amazon, però, recupera terreno con una mossa semplice ma rilevante, ovvero dare al lettore il controllo completo del testo. I nuovi strumenti introdotti permettono infatti di compensare alcune delle mancanze che avevano fatto storcere il naso a una parte del pubblico affezionato.

Nonostante alcune persone segnalino problemi tecnici o difficoltà nel trovare le nuove opzioni dopo l’aggiornamento, l’impegno di Amazon appare evidente. In un periodo in cui la divisione Kindle affronta tagli al personale e critiche sul software, queste migliorie indicano una volontà di rilancio. Il lettore moderno chiede flessibilità, precisione, accessibilità, tutti elementi che Kindle, con questo aggiornamento, comincia finalmente a offrire in modo migliore.