Comet svela offerte IRRESISTIBILI sul tech e per la casa a prezzi top

La selezione di Comet è talmente vasta e varia che chiunque può trovare qualcosa di utile, divertente o necessario. Perfetto per chi vuole aggiornare il proprio smartphone, migliorare l’intrattenimento casalingo o rinnovare la cucina con elettrodomestici di qualità. E se pensi che le offerte siano limitate, ti sbagli di grosso! Comet rinnova continuamente il catalogo con proposte sempre fresche, così non rischi mai di perdere l’occasione giusta. Prima di buttarti a capofitto nelle offerte c’è qualcosa che devi sapere!

Prezzi imbattibili e novità extra tech da Comet

Comet offre soluzioni ideali per chi cerca tecnologia e qualità senza spendere una fortuna. Tra i telefoni più interessanti spicca l’iPhone 15 Rosa 128GB a soli 659 euro, elegante e performante per ogni esigenza. Se lo spazio ti serve, il Samsung EVO Plus 256GB (2024) costa appena 24,90 euro, mentre la versione da 128GB è una scelta smart a 14,90 euro. Gli amanti del grande schermo possono scegliere il Panasonic TX-43MX700E 43″ LED a 279 euro o puntare su un’esperienza cinematografica con l’imponente Hisense Smart TV LED 85″ 85A69N a 799 euro, esclusiva Comet.

In cucina, il frigorifero combinato LG Gbv22ncbpy Prime Silver, dal design raffinato e funzionale, è disponibile a 799 euro. Per chi tiene al proprio benessere, il Huawei Watch GT 5 46mm Black + FB 5I a 199 euro monitora ogni movimento con precisione. Per la musica all’aperto, il compatto JBL GO 4 Bluetooth mimetico offre un suono potente a 39,99 euro. Infine, la sicurezza è garantita dalla Ezviz H9c Dual 2K + microsd 32GB a 89,99 euro, semplice da installare e sempre affidabile. Tutte queste offerte imperdibili le trovi solo da Comet, ma attenzione: durano poco!