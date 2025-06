Cupra Formentor Dark Night e Dark Stone: due edizioni magnetiche

Nel restyling l’estetica rimane fedele al fascino inconfondibile della Cupra Formentor, ma comunque i cambiamenti sono parecchi. Due anime differenti si esprimono con colori evocativi ed affascinanti: Midnight Black metallizzato per la Dark Night, Magnetic Tech Matt per la Dark Stone. La carrozzeria Cupra si fonde perfettamente con cerchi in lega da 19 pollici neri opachi, mentre i fari anteriori LED Matrix accendono la scena con taglio tecnologico e deciso. Le linee sportive, scolpite e taglienti, trovano in queste versioni una nuova intensità. Le denominazioni richiamano alla mente subito un’idea oscura e potente esaltando ancor di più il carattere audace della Cupra Formentor con una veste che guarda all’eleganza senza perdere la grinta. Se lo stile non cambia radicalmente, cambia tuttavia il modo in cui si fa percepire.

Equipaggiamenti Cupra: più contenuti, meno rinunce

Le versioni Dark Night e Dark Stone della Cupra Formentor colpiscono soprattutto per l’allestimento. Tutto ciò che altrove è optional, qui è di serie. Il sistema Dynamic Chassis Control (DCC) consente una guida dinamica, precisa, personalizzabile. I sedili in Dinamica e similpelle regalano comfort e sportività: quelli anteriori sono riscaldabili, mentre quello del conducente è elettrico con funzione memory. Il sistema Keyless Advanced elimina chiavi e pensieri, la telecamera posteriore semplifica ogni manovra, e l’apertura handsfree del portellone porta praticità nei gesti quotidiani. La luce d’ambiente Smart Wraparound trasforma l’abitacolo in uno spazio accogliente e high-tech. Completa il tutto un sistema antifurto, dettaglio essenziale per chi non lascia nulla al caso. Secondo il brand, scegliendo una di queste versioni si risparmia addirittura il 50% rispetto al costo totale degli stessi accessori acquistati separatamente.

Ci sono poi due motorizzazioni per entrambe le versioni della Cupra, pensate per adattarsi a stili di guida diversi. La variante ibrida plug-in da 204 CV con motore 1.5 e-HYBRID DSG affianca la sempreverde diesel 2.0 TDI da 150 CV DSG. I prezzi? La Dark Night parte da 44.750€ per il diesel e arriva a 49.500€ per l’ibrido. La Dark Stone costa 45.750€ con motore TDI e 50.500€ in versione ibrida. Chi sceglie la Cupra Formentor sa cosa vuole e se cerca il meglio deve puntare su queste versioni uniche.