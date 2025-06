EngineAI: nuovo pacchetto open‑source per i suoi robot

EngineAI Robotics, con sede a Shenzhen, ha fatto parlare di sé nel campo della robotica avanzata. Il merito è del lancio di una nuova suite open-source pensata per semplificare e potenziare lo sviluppo di robot umanoidi e bipedi. L’obiettivo dichiarato è di democratizzare l’accesso alle tecnologie di locomozione robotica. Riducendo così la complessità di ogni fase, dalla progettazione iniziale alla sperimentazione nel mondo reale. Fulcro di tale ecosistema è l’EngineAI RL Workspace, una piattaforma pensata per l’apprendimento rinforzato applicato alla locomozione bipede. Tale infrastruttura si distingue per la sua architettura modulare, articolata in quattro grandi sezioni. Ovvero ambienti di simulazione, motori algoritmici, strumenti condivisi e livelli d’integrazione. Tale suddivisione garantisce flessibilità operativa, poiché ogni componente può essere sviluppato e migliorato in modo indipendente.

EngineAI presenta la sua nuova suite open-source

La piattaforma è pensata per accompagnare l’intero processo di sviluppo robotico. Offre un set di strumenti avanzati per il monitoraggio dinamico, il tracciamento delle versioni e un esecutore algoritmico integrato. Quest’ultimo è in grado di passare agevolmente dalla fase di addestramento all’inferenza. Ciò permette agli sviluppatori di concentrarsi sul perfezionamento degli algoritmi piuttosto che sulla gestione delle infrastrutture. Favorendo un’accelerazione nei cicli di sperimentazione.

Uno degli elementi distintivi della suite è la presenza di un modulo per il deployment basato su ROS2. Ciò rende più semplice l’adattamento degli algoritmi alle piattaforme robotiche fisiche. Grazie a una documentazione dettagliata e facilmente accessibile, anche ricercatori indipendenti o piccoli team possono integrare tali strumenti nei propri progetti. Superando molti degli ostacoli tecnici tradizionalmente presenti.

Oltre alla piattaforma di sviluppo, EngineAI ha rilasciato anche il repository “engineai_legged_gym”, compatibile con il simulatore NVIDIA Isaac Gym. Tale ambiente virtuale permette di addestrare i robot in scenari complessi e consente il trasferimento automatico dei modelli simulati a robot reali, ottimizzando il passaggio dalla teoria alla pratica. Con questa iniziativa, EngineAI mira a costruire un ambiente di sviluppo inclusivo, che favorisca la sperimentazione e la condivisione di conoscenza.