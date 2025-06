Klarna si lancia nel mondo della telefonia mobile: in arriva una promo con 5G, chiamate ed SMS illimitati

Klarna, nota per la formula “Compra ora, Paga dopo“, si appresta a debuttare nel settore delle telecomunicazioni mobili. L’annuncio è ufficiale: l’azienda lancerà un piano telefonico da 40 dollari al mese che include traffico dati in 5G, minuti e SMS senza limiti. L’offerta sarà attivabile direttamente dall’app Klarna, senza costi nascosti e con la possibilità di mantenere il proprio numero, anche tramite eSIM.

Il servizio poggia sulla tecnologia di Gigs, una piattaforma pensata per facilitare la nascita di nuovi operatori virtuali. La rete utilizzata sarà quella di AT&T, tra le principali degli Stati Uniti. I tempi di attivazione sono molto rapidi: bastano pochi passaggi in app per essere subito operativi. Secondo quanto dichiarato dalla stessa società, si tratterà di un’offerta chiara, senza commissioni extra e completamente gestibile in autonomia.

Klarna punta a diventare una vera neobank

Il lancio del piano mobile non è un esperimento isolato: rientra in una strategia più ampia di espansione dell’ecosistema Klarna. L’azienda intende infatti diventare una neobank a tutti gli effetti, integrando pagamenti, finanziamenti e ora anche connettività in un’unica piattaforma digitale.

Un’evoluzione che segue il successo riscosso nei servizi di pagamento rateale, specialmente in Europa. In realtà, dando un’occhiata in giro tra gli utenti, anche il suo famosissimo modello “Compra ora, Paga dopo” non è privo di critiche. Sono in tanti infatti ad utilizzare il sistema truffando il servizio, situazione che ha aperto diversi dibattiti ultimamente.

Tornando al piano telefonico, questo sarà inizialmente disponibile negli Stati Uniti, con l’apertura di una lista d’attesa già attiva. Nei mesi successivi dovrebbe arrivare anche nel Regno Unito, in Germania e in altri Paesi europei. Non è però ancora chiaro se l’Italia rientri tra questi. Si preannuncia dunque un’altra sfida importante che questa volta vedrà Klarna inserirsi con prepotenza. Staremo a vedere cosa accadrà e quali saranno le reazioni.