Google ha rilasciato una nuova versione dell’app Fotocamera per i dispositivi Pixel, un aggiornamento che elimina una funzione di condivisione e introduce i primi segnali del prossimo restyling grafico. Questo cambiamento fa parte della strategia più ampia di Mountain View, che mira a integrare la filosofia Material 3 Expressive su tutte le sue applicazioni. In particolare, la versione 9.9.106.767010485.16 dell’app nasconde un’interfaccia completamente rinnovata per le impostazioni interne della fotocamera.

Aggiornamenti e compatibilità della nuova Fotocamera made by Google

Le modifiche si notano già nel modo in cui le opzioni vengono raggruppate in tessere separate, ciascuna dedicata a una singola impostazione, oltre ai nuovi interruttori più grandi, con simboli chiari per on e off. Il design punta a una maggiore chiarezza e modernità, in linea con il nuovo linguaggio visivo di Google, che sarà protagonista con il rilascio di Android 16 QPR1 previsto per settembre 2025.

Tuttavia, al momento, non ci sono dettagli precisi sulla data in cui questo aggiornamento sarà disponibile per tutti gli utenti, poiché Google probabilmente aspetterà la pubblicazione stabile del sistema operativo prima di avviare il rollout completo del nuovo aspetto.

L’ultima versione dell’app Fotocamera Pixel sta gradualmente raggiungendo gli smartphone Pixel compatibili con Android 16, a partire dal Pixel 6. L’aggiornamento è disponibile tramite il Google Play Store, dove gli utenti possono controllare manualmente la presenza dell’update e procedere al download.

La rimozione della funzionalità di condivisione lascia spazio a un’esperienza più pulita e prepara il terreno per ulteriori novità legate alla personalizzazione dell’interfaccia e all’interazione con le impostazioni della fotocamera. Sebbene i dettagli sulle nuove feature complete siano ancora coperti, questo aggiornamento anticipa un percorso di miglioramento estetico e funzionale che coinvolgerà tutto l’ecosistema Google Pixel.

Gli utenti possono attendersi un’interfaccia più coerente e moderna, che rispecchia la direzione stilistica di Android 16 e del Material You evoluto. In attesa di nuove comunicazioni ufficiali, l’invito è a tenere sotto controllo gli aggiornamenti per non perdere le novità in arrivo.