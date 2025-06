Google abbandona le vecchie watch face di Wear OS

Google ha annunciato che, a partire dai primi mesi del 2026, le vecchie watch face per Wear OS saranno definitivamente eliminate. Questi quadranti, sviluppati con formati ormai superati, dovranno essere sostituiti con il nuovo Watch Face Format. Introdotto al Google I/O 2023 in collaborazione con Samsung, questo formato punta a semplificare lo sviluppo, migliorare l’efficienza energetica e offrire un’esperienza più fluida agli utenti. Già da gennaio 2025, la pubblicazione di nuovi quadranti “legacy” non è più permessa, ma fino a quella data gli sviluppatori possono ancora aggiornarli.

Fine delle Android Instant Apps: un’era che si chiude per Google

Il nuovo sistema è basato su XML dichiarativo, permettendo ai creatori di utilizzare strumenti visivi senza dover scrivere codice complesso. Inoltre, garantisce una maggiore sicurezza dei dati e assicura piena compatibilità con Wear OS 6, la versione più recente del sistema operativo da polso di Google, attesa entro la fine dell’anno. Questo cambiamento è fondamentale per mantenere il passo con le esigenze di personalizzazione, leggerezza e protezione che gli utenti richiedono oggi.

Meno fortuna ha avuto Android Instant Apps, la funzione lanciata nel 2016 per permettere l’uso immediato di un’app senza installarla completamente. Nonostante le buone intenzioni, questa tecnologia non ha mai raggiunto una diffusione significativa. Il motivo principale risiede nei limiti imposti agli sviluppatori, che dovevano mantenere l’app sotto i 15 MB per garantire un’installazione rapida. Questa soglia risultava difficile da rispettare per molte applicazioni, limitandone così l’adozione.

Recentemente, grazie a una scoperta nella versione canary di Android Studio, è emerso che Google rimuoverà il supporto a queste app a dicembre 2025. La mossa conferma la volontà del colosso di Mountain View di eliminare funzionalità poco utilizzate, per concentrare risorse su tecnologie più efficaci. Tra queste, non solo le Instant Apps, ma probabilmente anche altri servizi Google vedranno la fine del loro ciclo vitale nel prossimo futuro, come già accennato per Google Play Giochi.