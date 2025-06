Vodafone e ho. Mobile in down in tutta Italia: disservizi in corso

Nella giornata di oggi, Vodafone e il suo operatore virtuale ho. Mobile stanno affrontando diversi disservizi segnalati da numerosi utenti in tutta Italia. Le prime segnalazioni sono apparse su Downdetector fin dalle prime ore del mattino e si riferiscono, nella maggior parte dei casi, a mancanza di segnale o impossibilità di accedere alla rete mobile. Una quota minore di utenti ha segnalato problemi più circoscritti alla sola connessione dati.

Il down ha avuto un’evoluzione irregolare: dopo una breve parentesi verso l’ora di pranzo in cui sembrava che la situazione potesse migliorare, i malfunzionamenti sono ripresi, coinvolgendo ancora numerosi clienti.

Il comunicato ufficiale e le cause tecniche

Vodafone ha pubblicato un messaggio per chiarire la natura dell’anomalia in corso. Secondo quanto riferito, il disservizio riguarda esclusivamente alcune aree della provincia de L’Aquila e non ha interessato il resto del Paese. La causa sarebbe un guasto a un cavo di rete gestito da Fibercop, responsabile della connessione tra diversi siti mobili.

Il comunicato ufficiale recita:

“Vodafone puntualizza che si tratta di un disservizio temporaneo localizzato solo in alcune aree de L’Aquila e provincia. Il disservizio è causato da un problema a un cavo di rete di Fibercop che collega i siti mobili di Vodafone. I tecnici di Fibercop sono al lavoro per garantire il ripristino quanto prima. I servizi di rete mobile e fissa erogati da Vodafone in Italia risultano regolari nel resto del Paese.”

Un episodio isolato ma non il primo

Non si tratta del primo episodio del genere per Vodafone nel 2025. L’ultimo down significativo si era verificato nel mese di marzo, quando migliaia di utenti erano rimasti senza servizi per diverse ore. Anche in quel caso, i problemi erano stati risolti nell’arco della giornata.

Al momento, il consiglio per chi risiede nell’area colpita è di monitorare i canali ufficiali del proprio operatore per eventuali aggiornamenti. I tecnici sono già al lavoro sul posto e non si esclude un ritorno alla normalità nel breve periodo.