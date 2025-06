ChatGPT diventa un asso nella manica per le aziende: ecco le grandi novità

Il mondo dell’intelligenza artificiale è in continuo cambiamento e lo dimostra il nuovo aggiornamento che OpenAI ha integrato all’interno di ChatGPT. Soprattutto le aziende potranno beneficiarne siccome ci sono ora nuovi strumenti che migliorano la gestione e anche la possibilità di godere di una produttività maggiore.

Al centro di queste novità ci sono le versioni Enterprise, Team ed Edu di ChatGPT, che da oggi possono contare su funzionalità progettate per integrarsi con i principali strumenti digitali utilizzati ogni giorno da imprese e istituzioni.

Connettori per Drive, SharePoint e GitHub: tutto in un unico ambiente

Tra le novità più concrete, spiccano i connettori per piattaforme esterne come Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box e SharePoint. Attualmente in beta, queste integrazioni consentono agli utenti di interrogare file e documentidirettamente da ChatGPT, senza dover passare da un’app all’altra. Il sistema è in grado di estrarre informazioni da PDF, fogli di calcolo o report aziendali mantenendo i permessi originali.

Per le ricerche più complesse, arrivano anche i deep research connectors, compatibili con piattaforme come GitHub, HubSpot, Linear e altri strumenti Microsoft e Google. Basati sull’agente Deep Research, questi connettori permettono di raccogliere, analizzare e sintetizzare dati da più fonti, restituendo risultati coerenti e documentati.

In futuro, queste funzioni potranno essere estese anche agli utenti Plus, Pro e API grazie all’adozione del protocollo MCP, pensato per integrare in sicurezza strumenti di terze parti, inclusi quelli proprietari.

Registrazione e trascrizione delle riunioni in tempo reale

Un’altra funzione in arrivo per gli utenti Team è la nuova modalità “record”, che consente di registrare, trascrivere e riorganizzare i contenuti di riunioni, brainstorming o sessioni operative. Oltre alla trascrizione con indicazione temporale, il sistema genera note automatiche e suggerimenti basati sul contesto, collegando ciò che è stato detto a file, documenti e decisioni precedenti.

Questa funzione crea un documento Canvas strutturato, navigabile e condivisibile, utile per mantenere traccia di ciò che è stato discusso e trasformarlo in azioni concrete. Il risultato è un ambiente di lavoro più trasparente, dove ogni informazione trova il suo spazio e resta accessibile nel tempo.

ChatGPT diventa una piattaforma connessa all’infrastruttura aziendale

Con questo aggiornamento, OpenAI rafforza il posizionamento di ChatGPT come strumento centrale nei flussi operativi. Non più solo assistente virtuale, ma interfaccia attiva tra persone, contenuti e decisioni. La capacità di collegare dati da fonti diverse, integrarsi con le piattaforme esistenti e supportare la memoria interna rende ChatGPT sempre più parte integrante della struttura informativa delle organizzazioni.