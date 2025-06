Satispay poco chiara rischi di Salvadanaio Remunerato?

Il secondo punto critico evidenziato riguarda la questione delle commissioni. La campagna promozionale sottolinea come il capitale investito possa essere disinvestito in qualsiasi momento. Rendendo i fondi disponibili entro un giorno lavorativo. Eppure, non viene messa in risalto la presenza di costi di gestione che possono risultare maggiori nel caso in cui il disinvestimento avvenga oltre un mese dall’investimento iniziale. Anche in suddetto caso, per MDC, la scarsa evidenza delle condizioni economiche potrebbe trarre in inganno i consumatori.

Riguardo le accuse ricevute, Satispay ha replicato prontamente. L’azienda ha sottolineato che il suo prodotto è stato progettato all’insegna della trasparenza e della semplicità. Inoltre, Satispay nega qualsiasi mancanza di chiarezza e precisa che non è previsto alcun incremento delle commissioni in caso di disinvestimento dopo un mese. Nel frattempo, l’attenzione rimane alta, e si attendono eventuali riscontri da parte delle autorità competenti.