Robot Narwal Freo X Ultra in regalo con lo sconto del 42% di Amazon

Il robot aspirapolvere lavapavimenti Narwal Freo X Ultra arriva sul mercato come soluzione pensata appositamente per ottimizzare la pulizia degli ambienti di casa. Grazie alla potenza si aspirazione da 8.200 Pa è in grado di ottenere risultati impeccabili anche in ambienti che necessitano di una pulizia più profonda.

Non a caso, infatti, parliamo di un dispositivo che è in grado di contraddistinguersi da molti altri modelli presenti sul mercato grazie a un’aspirazione così potente da lasciare immacolati anche i pavimenti più sporchi e i tappeti. Dite finalmente addio a peli di animali, polvere e piccoli detriti, senza fare il minimo sforzo ma semplicemente attivando il tasto di questo robot.

Perché sceglierlo? Semplice! Lava, asciuga e riempie automaticamente i moci con detergente e acqua ed è in grado di pulirsi e asciugarsi da solo.

Narwal Freo X Ultra: oggi è imperdibile su Amazon

Quale momento migliore se non questo per mettere da parte la vecchia aspirapolvere e per avere pavimenti puliti alla perfezione spendendo pochissimo? Oggi il Narwal Freo X Ultra è disponibile su Amazon con un’offerta che può essere considerata davvero folle.

Tra i tanti punti di forza che contraddistinguono questo robot aspirapolvere lavapavimenti non possiamo non porre l’attenzione sull’innovativa spazzola conica per una pulizia profonda anche negli angoli più difficili da raggiungere. Oltre a ciò, il Freo X Ultra è dotato di un sistema integrato che comprime la polvere per 7 settimane di pulizia offrendo, dunque, uno smaltimento semplice.

Approfittate subito dello sconto disponibile su Amazon per acquistare il robot aspirapolvere lavapavimenti Narwal Freo X Ultra a soli 549,99 euro anziché 949,99 euro grazie al -42%. Non dimenticate che dispone di una una rivoluzionaria tecnologia di aspirazione e pulizia progettata anche per chi possiede animali domestici e per le famiglie con bambini.