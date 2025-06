Asus risponde alle segnalazioni di vulnerabilità dei router

Le recenti segnalazioni dei media su potenziali falle nei router Asus hanno suscitato non pochi dubbi e preoccupazioni tra gli utenti. L’azienda, con sede a Taipei, ha pubblicato una nota ufficiale per chiarire la portata del problema e indicare le misure efficaci per tutelare i dispositivi. La vulnerabilità in questione, identificata come CVE-2023-39780, era già stata resa nota due anni fa. Sembra però che alcuni metodi di attacco siano tornati a minacciare.

Sicurezza garantita anche per i router Asus più datati

Secondo quanto comunicato da Asus, l’aggiornamento del firmware non basta da solo a garantire la protezione. È necessario affiancarlo ad altre operazioni. Come ad esempio un ripristino completo del router alle impostazioni di fabbrica e l’inserimento di una password complessa per l’amministratore. Tali azioni consentiranno così di risolvere i rischi noti, oltre che di proteggere i device da altri pericoli simili in futuro. L’azienda raccomanda una password di almeno dieci caratteri, con lettere maiuscole, minuscole, numeri e simboli.

Ma non è tutto. Asus invita gli utenti a disattivare qualsiasi forma di accesso remoto, come SSH, DDNS o Web Access da WAN. In quanto, queste funzionalità, se non configurate correttamente, possono diventare una porta d’ingresso per eventuali attacchi. Sarà necessario anche controllare i log di sistema per individuare eventuali errori di accesso ripetuti o chiavi SSH sconosciute, segnali di un possibile tentativo di intrusione.

I dispositivi definiti “end-of-life”, ovvero non più soggetti a nuovi aggiornamenti del firmware, non sono necessariamente da sostituire. Asus indica infatti alcune misure che, se seguite correttamente, permettono di utilizzarli in sicurezza. Come detto, è importante installare l’ultima versione del firmware disponibile, scegliere una password forte e disattivare ogni funzione di controllo remoto. Anche senza aggiornamenti continui, tali accorgimenti limitano i rischi in modo considerevole. Insomma, l’impegno di Asus nella sicurezza informatica è parte della sua visione. Il marchio si propone di offrire soluzioni tecnologiche intuitive, sicure e sostenibili per tutti. Con oltre cinquemila ricercatori e ingegneri, l’azienda continua a innovarsi, mantenendo la fiducia dei consumatori come pilastro del proprio sviluppo.