WindTre, nuove possibilità per chi va nel Regno Unito: nuove opzioni Travel pass

WindTre ha annunciato delle nuove tariffe che riguardano il Regno Unito. In base all’esclusione del paese anglosassone dall’Unione Europea, il provider ha scelto che dal prossimo 16 giugno arriveranno delle nuove opportunità per coloro che vi si recheranno in visita. Per quanto concerne il roaming dunque, bisognerà scegliere una delle nuove offerte per non andare a pagare una tariffa a consumo.

Le nuove tariffe a consumo

Le tariffe standard previste per il Regno Unito a partire dal 16 giugno saranno le seguenti:

voce: 20 centesimi al minuto per chiamate effettuate e ricevute;

SMS: 20 centesimi per ogni messaggio inviato;

MMS: 45 centesimi;

dati: 5 centesimi per ogni MB consumato.

Queste condizioni si applicano sia alle chiamate verso l’Italia sia a quelle interne al Regno Unito.

I nuovi travel pass disponibili dal 18 giugno in casa WindTre

A breve arriveranno quindi dei nuovi pacchetti a far parte dell’universo Travel Pass di WindTre, tutti dedicati a chi viaggia nel Regno Unito. Ricordiamo che soluzioni del genere esistono anche per altri paesi, per cui queste nuove arriveranno ad affiancarle. Questi sono tutti i dettagli:

Travel Pass Weekly

50 minuti per chiamare e ricevere;

5 giga di traffico dati;

prezzo: 2,99 euro per 7 giorni;

attivazione: gratuita in promozione (invece di 1,99 euro);

si paga solo in caso di utilizzo.

Travel Pass Monthly

100 minuti per chiamare e ricevere;

10 SMS;

10 giga di traffico dati;

prezzo: 4,99 euro per 30 giorni;

attivazione: gratuita in promozione;

si paga solo in caso di utilizzo.

Travel Pass Monthly+

200 minuti per chiamare e ricevere;

20 SMS;

20 giga di traffico dati;

prezzo: 9,99 euro per 30 giorni;

attivazione: gratuita in promozione;

si paga solo in caso di utilizzo.

WindTre consente così ai propri clienti di scegliere un’opzione su misura per la durata del viaggio, evitando i costi a consumo e mantenendo una gestione semplice e controllata del traffico in roaming nel Regno Unito. Saranno gli utenti ad avere carta bianca.