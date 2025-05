Novità Very Mobile: 200GB a 4,99 euro per chi ritorna

Non si ferma la corsa degli operatori alla riconquista degli ex clienti, e Very Mobile ci riprova con una nuova campagna winback. Stavolta, però, cambia leggermente la formula. L’offerta “Very 4,99 Winback“, già nota a chi ha ricevuto promozioni in passato, torna attiva ma senza la mensilità omaggio. A partire da maggio 2025, infatti, numerosi ex-clienti riceveranno un messaggio contenente un codice personalizzato per riattivare l’offerta a 4,99€ al mese. La proposta è allettante, poiché prevede minuti e SMS illimitati, ben 200GB di traffico internet e attivazione gratuita sia per SIM fisiche che digitali (eSIM).

Very Mobile: velocità 5G opzionale e vantaggi extra per chi invita nuovi amici

Non è necessario utilizzare il numero che ha ricevuto il messaggio. In quanto il codice coupon può essere sfruttato anche da altri numeri non Very Mobile. L’attivazione può avvenire tramite i canali ufficiali dell’operatore, sia online, tramite una pagina dedicata, che nei punti vendita autorizzati. Una volta completato il processo di portabilità, il cliente potrà iniziare a usufruire dell’offerta, che si rinnova automaticamente ogni mese su credito residuo. In caso di credito insufficiente, la promo viene sospesa fino a nuova ricarica.

Pur offrendo navigazione fino a 30Mbps in 4G, Very Mobile permette di superare questo limite attivando l’opzione “Very Full Speed 5G”. Con un costo mensile extra di 0,99 centesimi. Il servizio garantisce velocità elevate fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload, se si possiede un dispositivo compatibile e ci si trova in una zona coperta da rete WindTre. Il primo mese di questa opzione è gratuito per i nuovi attivati. Chi sceglie di aderire alla promozione può anche accedere all’iniziativa “Porta un Amico in Very”. Attraverso un codice personale infatti, sarà possibile invitare amici ad unirsi all’operatore. Ogni amico che attiva una SIM dà diritto a 5€ di ricarica omaggio a entrambe le parti, che salgono a 15€ se la portabilità arriva da specifici operatori concorrenti. Il massimo previsto è di 150€ totali per un massimo di dieci amici.

Very Mobile si impegna anche sul fronte della trasparenza, ribadendo il proprio impegno nel non modificare le offerte attive. Dal lancio in Italia nel 2020, l’operatore non ha mai aumentato i prezzi per i già clienti. Un aspetto che ha rafforzato la fiducia degli utenti nel tempo.