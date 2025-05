Streaming pirata di film e serie TV: colpo diretto ad una community italiana

Quando si parla di trasmissione di film e serie TV illegali, qui in Italia, la prima piattaforma che viene alla mente di chiunque ne sia a conoscenza, ovviamente è streaming community, la nota piattaforma ha iniziato in punta di piedi sulla scia di cineblog01 per poi diventare un vero e proprio punto di riferimento utilizzato da davvero tantissimi utenti, almeno fino a questo momento, sembra infatti che il noto sito utilizzato per trasmettere illegalmente i contenuti audiovisivi sia finito al centro di un’importante operazione antipirateria che ha portato ad oscuramenti intermittenti del portale e a rintracciamento degli utenti, se ne contano all’incirca 500.000.

Un colpo diretto

Come si evince dalla pagina ufficiale della piattaforma, sembra che non si sia trattato di un classico blocco saltuario bensì di un vero e proprio colpo diretto verso la piattaforma, questo almeno a detta degli amministratori, questi ultimi sembrano essersi resi conto infatti che cambiare dominio ormai non serve più a molto, dal momento che l’indagine è diretta proprio verso di loro.

Durante il blocco della piattaforma Internet, coloro che cercavano di accedervi visualizzavano un messaggio reimpostato che raffigurava il logo dell’autorità giudiziaria legata al nucleo speciale per la tutela della privacy e frodi tecnologiche, questo avviso sottolineava come il contenuto online fosse sottoposto a sequestro citando anche l’acquisizione dell’indirizzo IP e la sua messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Si tratta ovviamente di un colpo molto importante alla community che usufruisce dei servizi di streaming illegali legato ad un potenziamento dei controlli effettuato proprio dalla Guardia di Finanza con l’obiettivo di identificare non solamente siti pirata bensì anche di utenti che ne fanno uso, si tratta infatti di un vero e proprio fatto storico dal momento che per la prima volta sono stati puniti in modo massiccio anche i fruitori finali, questi ultimi fatti dovranno pagare 154 € ciascuno e rischiano fino a 5000 € di multa con procedimenti penali in caso di recidiva.