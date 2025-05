Anker Soundcore Liberty 5 recensione: versatilità e prestazioni senza compromessi

Con il crescente successo di modelli come i Liberty 4 NC e Liberty 4 Pro, Anker ha dimostrato di saper interpretare alla perfezione le esigenze dei consumatori moderni, offrendo prodotti capaci di rivaleggiare con alternative ben più costose. L’ultima creazione della casa, i Liberty 5, si inserisce in questa filosofia proponendosi come soluzione completa per chi cerca un’esperienza d’ascolto di qualità senza compromessi economici significativi. Dopo averli provati intensivamente, possiamo finalmente condividere le nostre impressioni su questi auricolari che promettono di ridefinire gli standard della fascia media.

Un’Estetica Raffinata e Funzionale

Al primo impatto, i Liberty 5 rivelano una chiara evoluzione rispetto ai predecessori, mantenendo però quell’identità distintiva che ha contribuito al successo della linea Soundcore. Il design a stelo ricorda inevitabilmente quello degli AirPods Pro di Apple, una scelta ormai consolidata che unisce estetica e praticità. La custodia di ricarica, dalla forma arrotondata e compatta, si apre con un meccanismo a scorrimento che permette di accedere agli auricolari con una sola mano – un dettaglio apparentemente insignificante ma che nella quotidianità si rivela estremamente comodo.

A differenza del modello Liberty 4 Pro, questa versione abbandona il display sulla custodia in favore di una più sobria striscia LED che segnala lo stato di carica e la connessione degli auricolari. Una scelta che appare sensata considerando che il display precedente, per quanto scenografico, rappresentava più un vezzo estetico che una reale necessità funzionale. La finitura opaca che sostituisce la precedente superficie lucida merita un plauso particolare: non solo conferisce un aspetto più premium al prodotto, ma elimina anche il fastidioso problema delle impronte digitali, rendendo la custodia sempre presentabile anche dopo un uso intensivo.

Gli auricolari veri e propri colpiscono per la leggerezza e le dimensioni contenute. Il peso piuma di ciascun auricolare, unito al profilo ergonomico studiato per adattarsi alla naturale anatomia dell’orecchio, consente sessioni d’ascolto prolungate senza avvertire quel fastidio tipico di molti concorrenti. In questo senso, Anker ha compiuto un ottimo lavoro di bilanciamento, creando un prodotto che sparisce quasi dalla percezione dell’utilizzatore – il miglior complimento che si possa fare a un dispositivo indossabile.

La dotazione include ben sei paia di gommini auricolari di dimensioni diverse, una generosità non comune che permette praticamente a chiunque di trovare la vestibilità ideale. L’assenza di alette stabilizzatrici potrebbe inizialmente destare qualche perplessità, specialmente per chi prevede di utilizzarli durante attività fisiche intense, ma dopo averli testati durante diverse sessioni di corsa e allenamento, possiamo confermare che la tenuta rimane eccellente anche durante movimenti bruschi.

A completare il quadro delle caratteristiche fisiche, troviamo la certificazione IP55 che garantisce resistenza a sudore, pioggia leggera e polvere. Non si tratta del massimo grado di protezione disponibile sul mercato – non potrete immergerli in acqua, ad esempio – ma rappresenta comunque una rassicurazione più che adeguata per l’uso quotidiano e sportivo.

Un’Esperienza d’Uso Intuitiva e Personalizzabile

L’interazione con i Liberty 5 avviene principalmente attraverso i controlli a pressione integrati negli steli. Questa soluzione, preferita ai controlli touch presenti in molti modelli concorrenti, si distingue per l’affidabilità e la precisione nell’interpretare i comandi. Anziché limitarsi a sfiorare una superficie sensibile, è necessario esercitare una leggera pressione – un’azione decisamente più consapevole che riduce drasticamente gli input accidentali.

La configurazione predefinita assegna funzioni essenziali come play/pausa e risposta alle chiamate a un singolo tocco, il passaggio al brano precedente o successivo a un doppio tocco, mentre la pressione prolungata attiva la modalità trasparenza o rifiuta le chiamate in arrivo. L’assenza di un’azione assegnata al triplo tocco potrebbe sembrare una mancanza, ma in realtà risponde alla logica di mantenere l’interfaccia semplice ed evitare confusione. In ogni caso, tutti questi comandi possono essere personalizzati attraverso l’applicazione Soundcore, adattandoli alle proprie preferenze.

Proprio l’app Soundcore rappresenta uno dei punti di forza più significativi di questi auricolari. L’interfaccia pulita e intuitiva nasconde un livello di personalizzazione sorprendente per prodotti di questa fascia di prezzo. La possibilità di intervenire sul suono attraverso un equalizzatore a otto bande permette di adattare la risposta sonora ai propri gusti, mentre i 22 preset di equalizzazione offrono soluzioni rapide per diversi generi musicali e preferenze d’ascolto.

Particolarmente interessante è la funzione HearID, che attraverso un test d’ascolto analizza la capacità uditiva dell’utilizzatore, identificando eventuali carenze nella percezione di determinate frequenze e compensandole automaticamente. Si tratta di una tecnologia che in passato era esclusiva di dispositivi ben più costosi e che testimonia l’impegno di Anker nel democratizzare funzionalità avanzate. Accanto a questa, troviamo anche un test di preferenza sonora che, basandosi sulle scelte dell’utente, suggerisce un profilo audio personalizzato.

Il controllo non si limita solo all’aspetto sonoro: l’app permette infatti di aggiornare il firmware, visualizzare lo stato della batteria, regolare l’intensità della cancellazione del rumore (con ben cinque livelli disponibili) e della modalità trasparenza. A queste si aggiungono funzionalità meno comuni come il limitatore di volume di sicurezza, un sistema di compensazione automatica della dispersione sonora, un test di adattamento degli auricolari e una modalità a bassa latenza pensata specificamente per il gaming. L’abbondanza di opzioni non pregiudica la semplicità d’uso, grazie a un’interfaccia ben strutturata che guida l’utente senza sovraffollare gli schermi.

Connettività e Autonomia: Nessun Compromesso

L’implementazione della tecnologia Bluetooth 5.4 garantisce una connessione stabile e affidabile, con una portata che si estende ben oltre lo standard dei dieci metri in ambienti privi di ostacoli significativi. Il supporto ai codec SBC, AAC e LDAC copre tutte le esigenze di qualità, dalla più basilare fino alla riproduzione audio ad alta risoluzione. La presenza del codec LDAC, in particolare, rappresenta un valore aggiunto significativo per gli appassionati di audio che utilizzano servizi di streaming di qualità superiore come Tidal o Amazon Music HD.

Una delle caratteristiche più apprezzate è sicuramente il Bluetooth Multipoint, che consente di collegare simultaneamente gli auricolari a due dispositivi diversi. Questa funzionalità, che fino a qualche anno fa era esclusiva dei modelli di fascia alta, semplifica notevolmente la vita di chi utilizza quotidianamente più dispositivi: si può ad esempio guardare un video sul tablet e, all’arrivo di una chiamata, rispondere automaticamente dallo smartphone senza necessità di disconnettere e riconnettere manualmente gli auricolari.

Sul fronte dell’autonomia, i Liberty 5 impressionano con numeri che superano gran parte della concorrenza. I test condotti con la cancellazione del rumore attiva hanno evidenziato una durata di 7 ore e 8 minuti di riproduzione continua con una singola carica degli auricolari – un risultato che si allinea perfettamente con le specifiche dichiarate da Anker di 8 ore con ANC attivo e 12 ore con ANC disattivato. Considerando che la custodia di ricarica fornisce cariche aggiuntive, l’autonomia complessiva arriva fino a 32 ore con cancellazione attiva e addirittura 48 ore senza – valori che assicurano diversi giorni di utilizzo anche per gli ascoltatori più assidui.

La ricarica rapida completa il quadro, permettendo di ottenere fino a 5 ore di riproduzione con soli 10 minuti di permanenza nella custodia – una salvezza nei momenti di emergenza. La custodia stessa può essere ricaricata sia tramite porta USB-C che wireless con tecnologia Qi, offrendo la massima flessibilità possibile.

Qualità Sonora: L’Equilibrio tra Fedeltà e Personalizzazione

La risposta in frequenza predefinita dei Liberty 5 rivela un’impostazione che enfatizza leggermente i bassi e gli alti, un tuning che rispecchia le preferenze della maggioranza degli ascoltatori contemporanei. L’enfasi sui bassi si concentra principalmente sulle frequenze sub-bass al di sotto dei 150Hz, conferendo profondità e impatto alle tracce elettroniche e hip-hop. Questa scelta può risultare occasionalmente eccessiva in brani con linee di basso particolarmente prominenti, ma rimane generalmente ben controllata senza mascherare eccessivamente le frequenze medie.

Le misurazioni oggettive mostrano un leggero avvallamento intorno ai 200Hz, una regione spesso associata a sonorità “fangose” nel mix. Questa attenuazione contribuisce a mantenere una maggiore pulizia del suono, sebbene possa comportare una leggera riduzione della presenza di alcune frequenze fondamentali di pianoforte e voci. Nella regione delle medie frequenze, la risposta segue con buona approssimazione la curva di riferimento SoundGuys, garantendo una riproduzione naturale di voci e strumenti principali.

Nelle alte frequenze si nota un incremento significativo tra 5 e 8kHz che conferisce maggiore dettaglio e brillantezza, ma che a volumi elevati potrebbe risultare affaticante, specialmente con suoni sibilanti come “sss” e “shh”. Questa caratteristica, comune a molti auricolari consumer, può essere facilmente mitigata attraverso l’equalizzatore dell’app se percepita come eccessiva.

Il sistema MDAQS (Multi-Dimensional Audio Quality Score), un algoritmo sviluppato da HEAD acoustics per valutare oggettivamente la qualità del suono, assegna ai Liberty 5 un punteggio complessivo di 4.7 su 5 – un risultato eccellente che li colloca ben al di sopra della media nella loro categoria di prezzo. Nel dettaglio, ottengono 4.8 per il Timbro (fedeltà nella riproduzione dello spettro di frequenze), 3.5 per la Distorsione (presenza di rumore e non linearità) e 4.6 per l’Immersività (posizionamento tridimensionale delle sorgenti sonore).

L’effetto Dolby Sound, accessibile tramite l’app, offre un’ulteriore dimensione all’esperienza d’ascolto, ampliando la percezione della scena sonora e modificando leggermente la risposta in frequenza. Le tre modalità disponibili (Musica, Podcast e Film) presentano ciascuna caratteristiche diverse: la modalità Musica e Film attenuano alcune frequenze dei bassi, mentre la modalità Podcast livella le frequenze basse allineandole maggiormente alla curva di preferenza di riferimento.

Cancellazione del Rumore: Efficace ma non Rivoluzionaria

Il sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) implementato nei Liberty 5 si posiziona nella media rispetto ad altri auricolari della stessa fascia di prezzo. Secondo i test effettuati, questi auricolari riducono il volume del rumore ambientale di circa il 76% – un risultato rispettabile, che senza raggiungere l’eccellenza dei modelli top di gamma come Sony WF-1000XM5 o Apple AirPods Pro, offre comunque un isolamento più che adeguato per la maggior parte degli scenari quotidiani.

L’isolamento passivo fornito dai gommini in silicone blocca fino a 40dB di rumori ad alta frequenza, mentre il sistema ANC può attenuare fino a 25dB di rumori a bassa frequenza. In termini pratici, questo si traduce in una buona efficacia nell’eliminare il rumore costante del traffico cittadino, il brusio di un ufficio open space o il rombo di un aereo in volo, permettendo di godere della musica o delle chiamate senza necessità di aumentare eccessivamente il volume.

La possibilità di regolare l’intensità della cancellazione attraverso cinque livelli diversi rappresenta un valore aggiunto significativo, permettendo di adattare l’effetto alle diverse situazioni e preferenze personali. La modalità trasparenza, d’altro canto, svolge egregiamente il suo compito, trasmettendo i suoni ambientali in modo chiaro e naturale, quasi come se non si indossassero gli auricolari – ideale per brevi conversazioni o per mantenere la consapevolezza dell’ambiente circostante durante le attività all’aperto.

Qualità delle Chiamate: Chiarezza in Ogni Ambiente

I sei microfoni integrati nei Liberty 5 svolgono un lavoro impressionante nella cattura della voce e nell’isolamento dai rumori di fondo. Le prove effettuate in diversi ambienti simulati – dall’ufficio alla strada trafficata, fino a situazioni con vento o ambienti riverberanti – hanno evidenziato un’ottima capacità di mantenere la voce chiara e comprensibile anche in condizioni sfavorevoli.

La tecnologia di elaborazione vocale implementata da Anker filtra efficacemente la maggior parte dei rumori ambientali, mantenendo un buon equilibrio tra l’eliminazione dei disturbi e la preservazione della naturalezza della voce. Questo rende i Liberty 5 particolarmente adatti per chi effettua frequentemente chiamate in movimento o in ambienti rumorosi, dove molti auricolari della stessa fascia di prezzo mostrano i loro limiti.

La latenza nelle chiamate è praticamente impercettibile, e l’integrazione con gli assistenti vocali dei dispositivi collegati avviene in modo fluido e reattivo. Va notato che, per ottenere i migliori risultati durante le chiamate, è fondamentale assicurarsi che gli auricolari siano posizionati correttamente nell’orecchio – un aspetto facilitato dalle diverse taglie di gommini inclusi nella confezione.

Confronto con la Concorrenza: Dove si Collocano i Liberty 5?

Nel segmento degli auricolari wireless sotto i 200 euro, la concorrenza è agguerrita, con modelli che puntano su caratteristiche diverse per distinguersi. I Liberty 5 si posizionano come soluzione equilibrata, offrendo un pacchetto completo di funzionalità senza eccellere in un singolo aspetto specifico.

Rispetto ai predecessori Liberty 4 Pro, la nuova generazione non introduce novità rivoluzionarie che giustifichino un aggiornamento per chi già li possiede. Anzi, secondo i test effettuati, i Liberty 4 Pro vantano una cancellazione del rumore leggermente superiore e una qualità sonora predefinita che potrebbe risultare più gradevole per la maggioranza degli ascoltatori, oltre alla peculiarità del touchscreen sulla custodia.

Chi cerca un’esperienza di cancellazione del rumore superiore nella stessa fascia di prezzo potrebbe orientarsi verso i Sony WF-C710N, che ereditano molte delle tecnologie presenti nei più costosi WF-1000XM5 ma a un prezzo decisamente più accessibile. Per gli amanti del design distintivo e delle funzionalità innovative, i Nothing Ear e Nothing Ear (a) rappresentano alternative interessanti, con un’estetica unica e un’esperienza d’uso peculiare. Gli audiofili alla ricerca della massima qualità sonora potrebbero invece preferire i Creative Aurvana Ace Mimi, che privilegiano la fedeltà di riproduzione rispetto ad altre caratteristiche.

I Liberty 5 si distinguono però per l’eccellente rapporto tra funzionalità offerte e prezzo richiesto, posizionandosi come uno dei prodotti più completi nella loro fascia. La combinazione di autonomia superiore alla media, personalizzazione estesa, compatibilità con codec ad alta risoluzione e buona qualità costruttiva li rende una scelta particolarmente sensata per chi cerca un prodotto versatile senza specializzazioni estreme.

Considerazioni Finali: A Chi si Rivolgono i Liberty 5?

Dopo giorni di utilizzo intensivo in diverse situazioni – dall’ascolto casalingo ai tragitti pendolari, dalle sessioni di lavoro alle attività sportive – possiamo affermare che i Liberty 5 rappresentano una proposta convincente per un pubblico ampio ma ben definito.

Sono l’ideale per l’ascoltatore esigente ma pragmatico, che desidera un’esperienza sonora di qualità e un set completo di funzionalità senza dover investire cifre a tre zeri. La versatilità è probabilmente la loro caratteristica più distintiva: si adattano bene a praticamente qualsiasi situazione d’uso, dalle chiamate di lavoro all’allenamento in palestra, dall’ascolto concentrato di musica classica al gaming casuale.

Gli appassionati di tecnologia apprezzeranno la ricchezza di opzioni di personalizzazione offerte dall’app Soundcore, che permette di adattare quasi ogni aspetto dell’esperienza alle proprie preferenze. Allo stesso tempo, chi cerca semplicemente un paio di auricolari affidabili da collegare e utilizzare senza troppe complicazioni troverà nei Liberty 5 una soluzione pronta all’uso con impostazioni predefinite ben bilanciate.

La completezza dell’offerta è probabilmente il punto di forza più significativo: cancellazione del rumore efficace, qualità sonora personalizzabile, eccellente autonomia, resistenza a polvere e acqua, connettività multipoint e controlli intuitivi – tutto in un pacchetto dal prezzo accessibile. Certo, non eccellono in modo straordinario in nessun aspetto specifico, ma il livello generale è talmente elevato da renderli una scelta razionale per la maggior parte degli utenti.

I principali limiti riguardano la cancellazione del rumore, che pur essendo efficace non raggiunge i livelli dei modelli premium, e l’enfasi sui bassi che nella configurazione predefinita potrebbe risultare eccessiva per alcuni generi musicali – un aspetto comunque facilmente correggibile tramite l’equalizzatore.

Conclusione: Evoluzione più che Rivoluzione

I Soundcore Liberty 5 non reinventano il concetto di auricolari wireless, né introducono tecnologie rivoluzionarie nel panorama audio. Rappresentano piuttosto una raffinata evoluzione di un prodotto già eccellente, con miglioramenti incrementali che consolidano la posizione di Anker come uno dei riferimenti nella fascia media del mercato.

Ciò che colpisce maggiormente è la maturità raggiunta: ogni aspetto del prodotto comunica attenzione ai dettagli e comprensione delle reali esigenze degli utenti. Dalla vestibilità confortevole all’autonomia generosa, dalla personalizzazione estesa alla qualità delle chiamate, i Liberty 5 dimostrano che è possibile creare un prodotto completo e soddisfacente senza necessariamente sfidare i confini dell’innovazione o del prezzo.

In un mercato che spesso spinge all’acquisto di dispositivi sempre più costosi con funzionalità sempre più esotiche, i Liberty 5 rappresentano un salutare promemoria che l’eccellenza può essere democratica. Non sono gli auricolari migliori in assoluto, ma potrebbero benissimo essere i migliori per moltissimi utenti – e questo, in definitiva, è ciò che conta davvero.

Se state cercando auricolari wireless completi e versatili, capaci di adattarsi alle diverse situazioni della vita quotidiana, con un’autonomia che non vi lascerà mai a piedi e un suono personalizzabile secondo i vostri gusti, i Liberty 5 meritano senza dubbio un posto nella vostra lista dei desideri (disponibili a 129,99$ sul sito ufficiale). A meno che non siate già possessori dei Liberty 4 Pro – in quel caso, potreste tranquillamente aspettare la prossima generazione.