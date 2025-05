Pixel, problemi con la fotocamera: l’elaborazione HDR rovina alcuni scatti

Google Pixel 9a

Diversi utenti possessori di smartphone Google Pixel hanno segnalato nelle ultime settimane un problema legato alla fotocamera, in particolare durante l’elaborazione automatica delle immagini in modalità HDR (High Dynamic Range). I dispositivi colpiti includono modelli di ultima generazione, come Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma anche unità precedenti come Pixel 7.

Scatti distorti o con artefatti visivi

Secondo quanto emerso, il problema si manifesta dopo lo scatto, quando il sistema applica l’elaborazione HDR automatica. In alcune immagini, gli utenti hanno riscontrato distorsioni visive, colori alterati, presenza di zone sovraesposte o sottoesposte, e in alcuni casi anche effetti di ghosting (doppie sagome).

Le segnalazioni sono numerose e provengono da piattaforme come Reddit, X (ex Twitter) e forum ufficiali Google, dove diversi utenti condividono esempi concreti degli scatti compromessi. Le anomalie sembrano colpire soprattutto le foto scattate in ambienti con forti contrasti luminosi, dove l’HDR dovrebbe invece migliorare il bilanciamento tra luci e ombre.

Tutti i sintomi indicano un malfunzionamento dell’algoritmo di elaborazione HDR gestito direttamente dalla Google Camera. I difetti non sembrano dipendere da componenti fisici della fotocamera, né da fattori ambientali. Questo porta a ipotizzare un bug nel software di elaborazione delle immagini, introdotto probabilmente con uno degli ultimi aggiornamenti dell’app o del sistema operativo.

Alcuni utenti riferiscono che i problemi sono emersi dopo l’installazione dell’ultima patch mensile, suggerendo un possibile legame con le recenti modifiche apportate all’algoritmo fotografico. Tuttavia, non tutti i dispositivi aggiornati presentano il difetto, segno che il bug potrebbe attivarsi solo in determinate condizioni o con impostazioni specifiche.

Al momento, Google non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sul problema. L’azienda non ha pubblicato aggiornamenti né riconosciuto pubblicamente l’esistenza del bug, nonostante le segnalazioni continuino ad aumentare.

Nel frattempo, gli utenti cercano soluzioni alternative, come disattivare temporaneamente la modalità HDR (laddove possibile) o utilizzare app fotocamera di terze parti, anche se con risultati inferiori rispetto alla qualità offerta di norma dalla Google Camera.