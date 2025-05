Con Ninja SUSHI il frozen drink diventa una coccola quotidiana

Non serve più uscire di casa per gustare una granita perfetta o un cocktail ghiacciato da manuale. A rivoluzionare l’universo delle bevande artigianali arriva Ninja SLUSHi, l’ultima creazione tecnologica firmata SharkNinja. Dopo il grande successo di Ninja CREAMi, il marchio americano, leader mondiale nell’innovazione domestica, lancia un nuovo dispositivo in grado di trasformare ogni cucina in un angolo bar professionale.

Ninja SLUSHI: dietro la semplicità, oltre un anno di lavoro ingegneristico

La vera novità della Ninja SLUSHI sta tutta nella semplicità d’uso e nella tecnologia RapidChill, non c’è nemmeno bisogno di aggiungere ghiaccio. Il liquido si versa nell’apposito contenitore, si sceglie uno dei cinque programmi preimpostati e, in circa un’ora, si ottiene una bevanda ghiacciata dalla consistenza cremosa e stabile. L’intero processo avviene in due fasi, con congelamento uniforme e controllo della temperatura, garantendo sempre il risultato desiderato. Un altro vantaggio è il contenitore termico, progettato per mantenere il prodotto freddo fino a dodici ore.

L’apparecchio, disponibile in Italia dal 14 maggio 2025 al prezzo di 349,99€, si rivolge a un pubblico estremamente ampio. Dalla famiglia che vuole gustare una granita durante un film, fino a chi organizza una cena e serve frozen margarita o daiquiri. Le possibilità sono infinite e la creatività non ha limiti. Si possono preparare frappè al caffè, cocktail estivi alla frutta, frosé per l’aperitivo o semplici limonate ghiacciate. Anche la pulizia è pensata per semplificare la vita. Il dispositivo infatti prevede un ciclo di risciacquo automatico e le componenti rimovibili possono essere lavate in lavastoviglie.

Il risultato finale non è il frutto del caso. Dietro Ninja SLUSHi ci sono sedici mesi di sviluppo, otto prototipi e un team internazionale di ingegneri specializzati in refrigerazione. L’obiettivo era fin dal principio chiaro. Ovvero creare un prodotto facile da usare, ma con standard professionali. E ci sono riusciti. A tal proposito si è espresso Neil Shah, Chief Commercial Officer di SharkNinja, il quale ha sottolineato quanto il progetto sia pensato per portare la qualità dei locali più esclusivi direttamente in casa propria. Non servono più attrezzatura professionale, né competenze tecniche, basta solo un tocco ed il drink è pronto da gustare!