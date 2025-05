Mastercard, nasce Agent Pay: ecco come i pagamenti diventano intelligenti

Mastercard ha appena svelato Agent Pay, una nuova tecnologia che punta a cambiare il modo in cui avvengono i pagamenti digitali. Al centro di questa innovazione ci sono i Mastercard Agentic Token, credenziali digitali basate su sistemi di tokenizzazione già usati per i pagamenti contactless e la sicurezza delle carte salvate. L’azienda destina a questo nuovo “prodotto” sia ai privati che alle aziende con un’esperienza d’acquisto che sia all’insegna della sicurezza e della personalizzazione. Si tratta quindi di una grande novità che permetterà di avere un’esperienza ancora più completa e a tutto tondo.

Pagamenti sicuri e automatici con l’AI: Mastercard introduce una grande novità

La vera novità di Agent Pay è la possibilità di affidare i pagamenti a agenti intelligenti basati su intelligenza artificiale. Questi assistenti digitali possono gestire acquisti, suggerire prodotti e completare le transazioni in modo autonomo, sempre sotto il controllo dell’utente.

Un esempio pratico? Immagina di chiedere al tuo assistente AI di prenotare un regalo per un compleanno. L’agente può cercare il prodotto migliore, suggerire opzioni e completare l’acquisto utilizzando un token di pagamento Mastercard, senza che tu debba inserire i dati della tua carta ogni volta.

Collaborazioni per una tecnologia avanzata, ci pensa Mastercard

Mastercard non ha lavorato da sola. Ha coinvolto partner tecnologici come Microsoft, che fornirà il supporto dell’Azure OpenAI Service, e IBM, che contribuirà con la piattaforma Watsonx Orchestrate per automatizzare i processi aziendali.

Questo significa che Agent Pay non è solo una novità per i consumatori, ma anche per le imprese. Le aziende potranno utilizzare agenti intelligenti per gestire ordini, ottimizzare le spese e persino curare la logistica, tutto in modo automatico.

Sicurezza e controllo per gli utenti

La sicurezza resta una priorità. Ogni agente AI sarà registrato e verificato prima di poter gestire pagamenti. Gli utenti potranno stabilire limiti e autorizzazioni per ciascun agente, decidendo cosa possono fare e cosa no.