Teclast T60AI: il tablet da 12 pollici perfetto per lavoro e intrattenimento, la recensione

Tantissimi tablet ci hanno stupito nell’ultimo periodo a tal punto da dare sempre un buon parere nelle recensioni, magari con qualche piccola pecca. È normale infatti che ci sia un piccolo difetto, soprattutto quando non si tratta di top di gamma, ma oggi tutto potrebbe divertirsi al cospetto del nuovo Teclast T60AI, dispositivo molto più economico rispetto a molti ma con caratteristiche tecniche eccezionali. Abbiamo avuto modo di testarlo a fondo e di scoprire tutte le sue peculiarità, tra cui un ampio display, un peso estremamente contenuto e più di tutto la grande integrazione con l’intelligenza artificiale. Questi aspetti rendono dunque il prodotto in grado di essere utile per ogni tipo di utilizzo.

Unboxing e prime impressioni

Appena estratto dalla confezione, il T60AI ci ha colpiti per il design curato e robusto. Il corpo interamente in metallo con bordi curvi offre un bel feeling al tatto, trasmettendo subito la sensazione di un prodotto ben costruito. Il tablet si dimostra il perfetto alleato per chi è sempre in movimento, presentando uno spessore ridotto in soli 8,2 mm e un peso contenuto di 624 grammi. Tenere in mano questo dispositivo è semplice e anche le sessioni più lunghe di lavoro o di intrattenimento non portano fatica. lo rendono comodo da tenere in mano, anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Un display ampio e reattivo

Se dovessimo attribuire a questo dispositivo una caratteristica principe, sarebbe di certo lo schermo da 12 pollici. Questo è rappresentato da un meraviglioso pannello BOE 2K da 2000×1200 pixel con frequenza di aggiornamento adattiva fino a 90 Hz. Siamo stati in grado di non avere problemi di fluidità durante le nostre faccende giornaliere, sia navigando semplicemente sul web che danno anche uno sguardo ai social e ai contenuti multimediali. Di rilievo è anche la tecnologia TDDI, che migliora la reattività al tocco e riduce lo spessore complessivo del display. Anche sotto la luce diretta, la leggibilità rimane buona.

Android 15 con un tocco in più

Android 15 è certamente l’arma in più del T60AI, in quanto presenta anche tratti distintivi della UI di Teclast. Non mancano le funzionalità e c’è una perfetta corrispondenza con la modalità PC, vera e propria peculiarità di questo prodotto che offre anche il supporto multi-finestra e la possibilità di registrare una singola app. In questo modo e con queste risorse, gestire il multitasking è stato sempre più semplice.

Abbiamo apprezzato anche la presenza della funzione Private Space, utile per mantenere separate le app sensibili, come quelle bancarie o legate alla salute. Questo aspetto, spesso sottovalutato, ci ha dato un ulteriore senso di sicurezza durante l’uso quotidiano.

Prestazioni solide con il chip Allwinner A733

Ottime le specifiche tecniche del T60 AI, in quanto Teclast ha pensato a componenti di livello. In primis, ecco un processore Allwinner A733 Octa-Core, con 2 core Cortex-A76 a 2.0GHz e 6 core Cortex-A55. A supporto ci sono ben 6GB di RAM LPDDR5 espandibili fino a 16GB, e 128GB di memoria interna UFS 3.1, espandibile fino a 4TB tramite microSD. In pratica, non ci siamo mai trovati a corto di spazio, nemmeno installando app pesanti o salvando lunghi video in alta risoluzione.

Durante le nostre prove, il tablet ha gestito bene anche i giochi leggeri e il multitasking spinto. La fluidità dell’interfaccia è rimasta costante anche con molte app aperte contemporaneamente. Non è un dispositivo da gaming estremo, ma si difende bene in ogni scenario d’uso quotidiano.

L’intelligenza artificiale fa la differenza

Una delle novità più interessanti è l’integrazione dell’AI a livello di sistema. Abbiamo sperimentato il controllo gestuale, utile ad esempio per scattare uno screenshot o tornare indietro semplicemente con un movimento della mano, e il riconoscimento della postura, che ci ha ricordato di correggere la posizione quando eravamo troppo curvi sullo schermo.

Ma è con l’AI Video Upscaling che abbiamo notato la vera differenza: i video a bassa risoluzione vengono rielaborati dalla NPU (Neural Processing Unit) e portati fino a 2.5K, migliorando nettamente la nitidezza. L’ottimizzazione dei colori in tempo reale, invece, regola automaticamente le tonalità in base alla scena, offrendo immagini più vive e realistiche.

Anche l’estrazione del testo dalle immagini ci ha colpiti per precisione ed efficienza: abbiamo scannerizzato appunti scritti a mano, ricevute e slide, con un margine di errore minimo.

Fotocamere buone per videochiamate e appunti

Il T60AI monta una fotocamera posteriore da 13 MP, affiancata da un sensore secondario da 0,08 MP per la profondità. Davanti, una fotocamera da 5 MP svolge bene il suo lavoro nelle videochiamate. Le immagini non sono al livello di uno smartphone top di gamma, ma per l’uso didattico o per le riunioni su Zoom o Meet sono perfettamente sufficienti. Il design ad anello della fotocamera posteriore dona anche un tocco estetico particolare.

Inoltre, è possibile condividere la fotocamera con un PC tramite USB, trasformando il tablet in una webcam esterna, funzione che abbiamo trovato estremamente utile in contesti professionali.

Audio, connettività e batteria

L’audio è gestito da due altoparlanti stereo che offrono un suono chiaro, anche se con bassi un po’ limitati. Per la visione di film o serie TV abbiamo comunque preferito utilizzare un paio di cuffie (è presente il jack da 3,5 mm).

La connettività è completa: WiFi dual band con supporto al WiFi 6, Bluetooth 5.4, porta USB-C con uscita video e possibilità di collegare dispositivi esterni. Il sistema si è dimostrato stabile e veloce sia nel trasferimento file che durante lo streaming.

La batteria da 8000 mAh ci ha garantito fino a 12-13 ore di utilizzo con luminosità media, navigazione, video e qualche gioco leggero. È un risultato eccellente per un tablet di queste dimensioni. La ricarica è rapida e avviene tramite le due porte USB-C disponibili.

Un tablet pensato per chi vuole tutto

Durante le settimane di prova, il Teclast T60AI si è rivelato un dispositivo equilibrato e versatile, capace di adattarsi a contesti molto diversi: lavoro, studio, intrattenimento e perfino produttività creativa. Abbiamo scritto documenti, partecipato a riunioni, guardato film, modificato foto, giocato e preso appunti. Sempre con buoni risultati.

Nonostante il processore non sia tra i più noti sul mercato, il sistema gira fluido e l’ottimizzazione software fa davvero la differenza. L’aggiunta delle funzionalità AI – che possono sembrare un vezzo – in realtà porta valore reale in molti scenari d’uso.

Tutto quello che ci è piaciuto in alcuni punti fondamentali

Display 2K da 12 pollici con refresh rate 90 Hz;

Android 15 con modalità PC, spazio privato e supporto multi-finestra;

Intelligenza artificiale utile e concreta (AI Upscaling, Postura, Testo, Colori, Gesture);

Buone prestazioni per l’uso quotidiano grazie al chip Allwinner A733 Octa-Core;

16 GB di RAM (6+10) e 128 GB di memoria interna UFS 3.1 espandibile fino a 4 TB;

Batteria da 8000 mAh per un’intera giornata di lavoro o svago;

Audio stereo, WiFi 6, Bluetooth 5.4, porta USB-C con uscita video.

Consigliamo assolutamente questo prodotto senza esitazione. Il Teclast T60AI è un tablet potente, intelligente e accessibile, che offre molto più di quanto il suo prezzo possa far pensare. Un compagno ideale per chi cerca prestazioni, flessibilità e innovazionein un unico dispositivo. Il tablet è disponibile anche su Amazon per un prezzo di circa 220 €, con un coupon sconto disponibile. Inoltre è disponibile anche su Temu per circa 144€.