Laifen Mini Hair Dryer, l’asciugacapelli ultra leggero potente quasi come un Dyson – Recensione

Il Laifen Mini è un asciugacapelli compatto, una versione ridotta che riesce comunque a offrire potenza e funzionalità simili a quelle di un modello full-size. Ha una silhouette snella e minimalista, come la maggior parte dei migliori asciugacapelli oggi sul mercato: il corpo è cilindrico e leggero, con la maggior parte del peso concentrato nel manico. Ma tutto l’insieme è stato ridimensionato per diventare più portatile. Il fatto che venga venduto con una comoda sacca da viaggio fa capire che Laifen ha pensato soprattutto alla trasportabilità, ma onestamente lo prenderei in considerazione anche come asciugacapelli principale se avessi poco spazio a disposizione.

È leggero, maneggevole e piacevole da usare. Il nuovo rivestimento opaco di questo modello aggiunge grip alla presa e, allo stesso tempo, gli conferisce un tocco di eleganza in più. Per quanto riguarda le modalità di utilizzo, ci sono le classiche opzioni di temperatura e velocità, ma anche alcune modalità avanzate. Una in particolare alterna automaticamente aria calda e fredda ogni due secondi: è pensata per proteggere il cuoio capelluto e fissare meglio la piega mentre la realizzi. L’altra è una modalità bambino, con pressione ridotta, più adatta ai capelli delicati.

Anche se personalmente non ho avuto bisogno di queste due modalità nel mio styling quotidiano, posso confermare che funzionano come promesso e rappresentano opzioni utili per chi ha esigenze più specifiche. In modalità auto-cycle, mi sono bastati due minuti e mezzo per asciugare i capelli all’80-90%: un tempo leggermente superiore rispetto al mio asciugacapelli grande, ma comunque più che accettabile e sorprendentemente efficiente per un modello da viaggio.

Ci sono però alcuni aspetti da migliorare. Il cavo è piuttosto corto, e al momento non esiste un diffusore compatibile – una mancanza che sicuramente non piacerà a chi ha i capelli ricci. Inoltre, ho trovato i comandi un po’ macchinosi: per cambiare modalità bisogna premere i pulsanti con una certa sequenza (pressioni lunghe o brevi), e bisogna impararle a memoria. L’unico modo per sapere in che modalità ci si trova è guardare l’anello luminoso sul corpo dell’asciugacapelli e ricordarsi a cosa corrisponde ogni colore. Di certo è una scelta stilistica accattivante, ma non il metodo più pratico per comunicare le informazioni.

Al di là di queste piccole frustrazioni, considero il Laifen Mini un ottimo prodotto della linea Laifen. È venduto a un prezzo accessibile, considerato tutto ciò che offre: buone prestazioni, versatilità e un design moderno, il tutto in una fascia di prezzo media.

Design e Caratteristiche Laifen Mini hair dryer

Il Laifen Mini è una versione ridotta del già noto Laifen Swift, uno degli asciugacapelli che aveva cavalcato l’ondata di design ispirati al Dyson Supersonic, che all’epoca rappresentava la grande novità del settore. Anche il Mini mantiene quella forma aerodinamica, con il peso concentrato nel manico e un corpo snello e minimale. Ma ora, a differenza del passato, il design non dà più l’impressione di essere una copia: ha uno stile proprio, e devo dire che apprezzo molto l’identità estetica che Laifen sta sviluppando. È anche il primo asciugacapelli Laifen a introdurre una finitura opaca. Questo dettaglio è un doppio vantaggio: migliora la presa e allo stesso tempo elimina quell’effetto plastica lucida che può far sembrare il prodotto economico. È disponibile in quattro tonalità tenui e pastello, decisamente più moderne rispetto ai colori accesi e tropicali che Dyson continua a proporre. Io ho provato la versione Pink, un rosa molto delicato. Ma ci sono anche le varianti Jungle Green (verde oliva), Glacier Blue (un azzurro-grigiastro molto sobrio) e Arctic White. Nella confezione troviamo un beccuccio concentratore, che si aggancia e si stacca magneticamente, e una sacca da trasporto, disponibile in grigio o marrone (il colore è casuale). La sacca è appena abbastanza grande per contenere asciugacapelli, cavo e accessori, ed è dotata di una chiusura magnetica lungo tutto il bordo superiore, semplice e pratica da usare. Il cavo, però, è piuttosto corto: misura 1,8 metri, ovvero circa 5,9 piedi. Questo può risultare scomodo se si pensa di utilizzare il Mini come asciugacapelli principale, ma è una scelta comprensibile in ottica “travel”. Inoltre, è presente una fascetta in gomma per tenere il cavo ordinato quando lo si ripone nella sacca. Per fare un confronto, la maggior parte degli asciugacapelli tradizionali ha un cavo lungo dai 2,5 ai 3 metri. E va detto che Laifen, in generale, non si distingue per generosità in questo aspetto: anche lo Swift, modello a grandezza naturale, ha lo stesso identico cavo del Mini. Una scelta che potrebbe lasciare perplessi, ma che sembra far parte della filosofia del brand.

Comandi Laifen Mini hair dryer

I comandi si trovano direttamente sul manico dell’asciugacapelli e sono due: uno slider e un pulsante. Lo slider serve per accendere il dispositivo e per selezionare una delle due velocità del flusso d’aria, indicate tramite icone (0, I, II). Il secondo pulsante è dedicato alla scelta della modalità di funzionamento. Ed è proprio qui che le cose si complicano un po’, perché ogni modalità richiede una diversa combinazione di pressioni:

Pressione lunga : attiva la modalità a ciclo di temperatura (alternanza caldo/freddo ogni due secondi)

: attiva la (alternanza caldo/freddo ogni due secondi) Due pressioni brevi : attivano la modalità bambino , pensata per capelli delicati e flusso più delicato

: attivano la , pensata per e Una pressione breve: cambia la temperatura tra bassa, media e alta Un anello luminoso intorno al corpo dell’asciugacapelli indica la temperatura selezionata tramite colori diversi.

Tuttavia, a parte questa luce, non esiste altro modo per capire quale modalità è attiva. E questo può generare confusione, soprattutto se non si ricordano le combinazioni di tasti. Quando ho ricevuto il dispositivo, Laifen aveva applicato una fascetta intorno al manico con le istruzioni stampate sopra. Per fortuna ho avuto la prontezza di farne una foto, perché una volta rimossa, l’unico modo per ricordarsi i comandi è affidarsi alla memoria. La regolazione della temperatura viene descritta come “intelligente”, ma in realtà significa solo che c’è un sensore interno che previene il surriscaldamento – una funzione che ormai è lo standard in qualsiasi asciugacapelli di fascia media o alta. Come la maggior parte dei modelli moderni, anche il Laifen Mini emette ioni negativi durante l’asciugatura, per ridurre l’effetto crespo e rendere i capelli più disciplinati. Nel complesso, la gestione dei comandi non è la più intuitiva: è elegante e minimalista, ma sacrificare la chiarezza per lo stile non sempre è la scelta migliore.

Performance Laifen Mini hair dryer

Il Laifen Mini si impugna con grande facilità: ha un design ben bilanciato e una presa sicura, merito anche del rivestimento opaco che evita scivolamenti e migliora il comfort durante l’uso. È abbastanza leggero da poter essere utilizzato anche per lunghi periodi senza affaticare il braccio, e per essere un asciugacapelli da viaggio, sprigiona una potenza davvero notevole. L’ho testato sui miei capelli, che sono mossi e arrivano circa all’altezza delle ascelle. I tempi di asciugatura sono risultati leggermente più lunghi rispetto a quando utilizzo il mio Dyson Supersonic Nural, ma nulla di drammatico o fastidioso. È un compromesso che considero accettabile, considerando il formato compatto. Le dimensioni ridotte e la pratica sacca da trasporto lo rendono perfetto da mettere in valigia per un viaggio, ma secondo me può tranquillamente sostituire un asciugacapelli classico anche nell’uso quotidiano, soprattutto se si ha poco spazio in bagno o nella propria routine.

La potenza e le funzionalità sono più che adeguate, e le uniche vere rinunce riguardano la lunghezza del cavo, che potrebbe essere un limite se le prese elettriche non si trovano vicino allo specchio. Per quanto riguarda gli accessori, il beccuccio concentratore incluso si aggancia e si sgancia con facilità grazie all’innesto magnetico, e una volta in funzione rimane stabile e ben saldo. Considerate le dimensioni ridotte del dispositivo, funziona sorprendentemente bene. Inoltre, è realizzato con una struttura a doppia parete, il che significa che i bordi non si surriscaldano e possono essere toccati anche subito dopo l’uso, senza rischio di scottature. L’unico vero limite, a mio avviso, è l’assenza di un diffusore compatibile: un elemento che sicuramente farà storcere il naso a chi ha i capelli ricci o mossi e necessita di uno styling più definito. Per il resto, il Laifen Mini si dimostra un ottimo compromesso tra compattezza, prestazioni e design.

Funzionamento Laifen Mini hair dryer

Entriamo un po’ più nel dettaglio del funzionamento. Il Laifen Mini offre due velocità del flusso d’aria, mentre la maggior parte degli asciugacapelli moderni ne propone tre. Tuttavia, credo che due siano sufficienti per la maggior parte degli utenti, soprattutto considerando l’uso quotidiano o da viaggio. Le opzioni di temperatura sono leggermente più limitate rispetto allo standard attuale. In genere, ci si aspetta tre livelli di calore più un tasto dedicato al colpo d’aria fredda. Qui, invece, ci si muove tra tre modalità: freddo, medio e caldo. La temperatura selezionata viene indicata da un anello luminoso intorno al corpo dell’asciugacapelli, che cambia colore in base alla modalità: blu per il freddo, giallo per il medio, rosso per il caldo. Personalmente, non ho avuto problemi a dover scorrere le modalità per accedere all’aria fredda, anche se capisco che qualcuno possa preferire il classico tasto dedicato. Il vantaggio dell’approccio di Laifen è che non serve tenere premuto alcun pulsante per mantenere il flusso freddo: è più comodo soprattutto se si desidera usare l’aria fredda per periodi prolungati.

Se si ha particolare attenzione alla salute del cuoio capelluto o si sta cercando di fissare una piega, è disponibile anche una modalità “ciclo di temperatura”, in cui l’asciugacapelli alterna automaticamente aria calda e fredda ogni due secondi. In questa modalità, l’anello luminoso cambia gradualmente da rosa a rosso, poi a viola e infine a blu. Lo scopo è quello di evitare il surriscaldamento del cuoio capelluto e migliorare il fissaggio dello styling. Durante le mie prove, in modalità “ciclo”, sono bastati circa due minuti e mezzo per asciugare i capelli al 90%.

Per confronto, con la modalità automatica del Dyson Supersonic Nural ottengo lo stesso risultato in circa due minuti. Personalmente non ho trovato questa funzione essenziale nella mia routine, ma apprezzo il fatto che ci sia: è un’opzione in più per chi ha esigenze specifiche. Laifen afferma che, in questa modalità, la velocità del flusso d’aria resta invariata rispetto alle modalità classiche, ma la pressione è ridotta, per rendere il getto più delicato sulla pelle. Se si attiva invece la modalità bambino, l’asciugacapelli funziona a 38 °C con la velocità bassa e a 48 °C con quella alta. In questo caso, l’anello luminoso pulsa in giallo. Devo dire che ho apprezzato l’impegno di Laifen nell’andare oltre le classiche modalità base. Non tutte le opzioni saranno utili a tutti – personalmente, ho utilizzato quasi sempre la combinazione di massima velocità e temperatura – ma la varietà di scelte consente di adattare l’uso del dispositivo a diverse preferenze ed esigenze. Tuttavia, un aspetto che continuo a trovare poco pratico è l’assenza di indicazioni chiare sulle modalità selezionate. Capisco il desiderio di mantenere un design minimalista, ma l’unico modo per sapere a che temperatura si è è osservare i colori dell’anello luminoso… e ricordarsi a cosa corrispondono. A meno di non avere una memoria impeccabile, per molti sarà un processo di tentativi ed errori.

Prezzo e dove acquistare Laifen Mini hair dryer

Il Laifen Mini è attualmente disponibile al prezzo di 129,99 €, con una promozione attiva che lo sconta a 103,99 €, offrendo un risparmio di 26 € rispetto al prezzo di listino. Questa offerta è valida esclusivamente sul sito ufficiale di Laifen.​ L’acquisto può essere effettuato direttamente tramite il sito ufficiale di Laifen. Le opzioni di pagamento includono PayPal, Klarna (per pagamenti rateali) e tutti i principali circuiti di carte di credito, garantendo transazioni sicure e flessibili.​