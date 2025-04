Recensione INSTA360 X5: sempre meglio!

Insta360 torna a far parlare di sé con la nuova X5, una videocamera che si posiziona al vertice del mercato per quanto riguarda le riprese a 360°. Dopo averla testata per quasi un mese, siamo pronti a raccontarvi nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su questo prodotto top di gamma. Dalle differenze con il modello precedente alle nuove funzionalità, passando per l’esperienza d’uso e le impressioni sul campo della nuovissima Insta360 X5.

Confezione e accessori

La Insta360 X5 ci è arrivata in versione Essential Bundle, un pacchetto davvero ricco. All’interno troviamo l’asta telescopica, utile per ottenere riprese in stile drone, una custodia da trasporto e una più compatta per proteggere la camera. Sono incluse anche due lenti standard intercambiabili, un panno in microfibra, un cavo di ricarica USB-C/USB-C, una batteria aggiuntiva, una custodia per batterie con slot per microSD e vari adesivi per la pulizia del microfono.

Completano il kit l’Utility Fast Charge Case, che consente la ricarica simultanea di due batterie, con spazio per tre microSD aggiuntive, e un kit per la sostituzione delle lenti. Quest’ultimo include tutto l’occorrente: strumento per rimuovere le lenti, spazzola, salviettine, guanti, pompetta, ventosa e un’altra coppia di lenti premium. Tutti questi accessori sono acquistabili separatamente e rappresentano un vero valore aggiunto.

Design e materiali

Esteticamente la Insta360 X5 non si discosta molto dal modello precedente. Le dimensioni restano pressoché invariate e i materiali trasmettono subito un senso di robustezza e qualità. La batteria da 2400 mAh è posizionata sul lato destro del corpo macchina, facilmente estraibile, e all’interno troviamo all’alloggiamento per la microSD. Sul lato sinistro troviamo il tasto di accensione, il tasto Q per accedere rapidamente a preset come “motociclismo”, “sci”, “outdoor”, e il microfono.

Sempre su questo lato troviamo lo slot per la ricarica via USB-C e per il trasferimento file. Inferiormente troviamo l’attacco a vite per treppiedi o accessori, oltre al supporto magnetico. La cover antivento multistrato protegge le nuove lenti, più resistenti e ora anche sostituibili.

Differenze rispetto al modello precedente

La prima, grande novità è la modularità delle lenti: ora sono intercambiabili. Le lenti premium forniscono una qualità superiore e maggiore resistenza. Un altro aspetto migliorato riguarda l’audio: la nuova cover antivento e i microfoni migliorati offrono un suono più pulito e definito.

Ma le vere innovazioni stanno nel cuore della X5. I sensori sono più grandi, in grado di catturare più luce e offrire una resa notevole anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema è supportato da ben tre chip di intelligenza artificiale, contro l’unico presente nella X4. Questo garantisce un’elaborazione più veloce ed efficace delle immagini, in particolare nelle riprese notturne.

Specifiche tecniche

La Insta360 X5 registra video in 8K, un livello di dettaglio sorprendente per una videocamera di questo tipo. La stabilizzazione FlowState è stata ulteriormente migliorata, offrendo riprese fluide anche durante i movimenti più bruschi. Il giroscopio interno, combinato con algoritmi intelligenti, riesce a compensare ogni oscillazione in tempo reale.

La batteria garantisce un’autonomia di 180 minuti, con ricarica rapida che porta la camera all’80% in 20 minuti. La certificazione IP68 consente immersioni fino a 15 metri senza necessità di una custodia esterna, rendendola perfetta anche per riprese subacquee.

Navigazione e app Insta360 Studio

La navigazione dell’interfaccia della Insta360 X5 risulta estremamente intuitiva grazie al display touchscreen: con un semplice swipe verso l’alto si accede al menù rapido, dove è possibile modificare le impostazioni principali come luminosità, lingua, calibrazione del giroscopio, autospegnimento, gestione del microfono e connessioni Bluetooth. Un altro swipe consente di esplorare le modalità di ripresa disponibili, tra cui foto a 360°, video standard fino a 8K, slow motion, timelapse, bullet time e modalità dashcam. Inoltre, attraverso semplici gesti o comandi vocali si può controllare la registrazione, rendendo l’esperienza utente fluida e accessibile anche a chi non ha mai utilizzato una videocamera 360°. Infine, scorrendo lateralmente si accede rapidamente alla galleria dei contenuti salvati.

Il software per desktop Insta360 Studio è uno strumento essenziale per chi desidera sfruttare appieno il potenziale delle riprese effettuate con la Insta360 X5. Compatibile con Windows e macOS, offre un’interfaccia intuitiva e reattiva che permette di importare, visualizzare e modificare facilmente i contenuti registrati. Grazie al supporto per i video a 360°, è possibile navigare liberamente nella scena, applicare tracciamenti automatici, esportare video reframati in formato tradizionale e sfruttare modalità avanzate come il FlowState Stabilization e il Deep Track 3.0.

Prezzi e conclusioni

La Insta360 X5 rappresenta un notevole passo in avanti rispetto alla X4. Le migliorie sono tangibili in ogni aspetto: dalla qualità video, all’audio, alla modularità delle lenti, fino alla potenza del software e alla stabilizzazione.

Non è un prodotto per tutti: il prezzo, così come le funzionalità avanzate, la rendono più adatta a videomaker, sportivi e content creator alla ricerca di uno strumento versatile e potente. Ma per chi cerca il meglio nelle riprese a 360°, la X5 è senza dubbio una delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato.

Ecco i prezzi dei vari pacchetti disponibili sul sito ufficiale:

Pack Standard: 589,99 €;

Pack Essenziale: 628 € (inclusi Insta360 X5, copriobiettivo e selfie stick da 114 cm);

Pack Protezioni Lenti Premium: 671 €;

Pack Snowboard: 654 €;

Pack Moto MultiView: 699 €;

Pack Base: 699,99 €;

Pack Ciclismo (Indipendente): 734 €;

Pack No Drone No Problem: 724 €;

Pack Subacqueo Invisibile: 775 €;

Pack Creator: 768 €;

Tutti i pacchetti includono l’offerta Insta360+ con 6 mesi di archiviazione cloud gratuita. Per conoscere i dettagli e gli accessori inclusi in ciascun pacchetto, vi invitiamo a consultare i link ufficiali. Per il resto vi rimandiamo al nostro video completo su YouTube.