Meta protegge i giovani: nuove misure su Instagram, Facebook e Messenger

Meta rafforza la sicurezza degli utenti più giovani, introducendo nuove restrizioni pensate per chi ha meno di 16 anni. Le novità riguardano soprattutto Instagram, ma presto saranno estese anche a Facebook e Messenger, nell’ambito degli Account per Teenager già attivi da tempo.

Cosa farà Meta di preciso

Meta bloccherà le dirette Instagram per gli under 16 senza il permesso dei genitori e limiterà la visualizzazione di immagini nei DM. Le stesse regole arriveranno presto anche su Facebook e Messenger, all’interno degli Account per Teenager.

Stop alle dirette senza consenso

La novità più importante riguarda le dirette video su Instagram. Da ora in poi, gli adolescenti non potranno più avviarle liberamente: servirà il consenso dei genitori. Si tratta di una mossa pensata per evitare esposizioni rischiose in tempo reale, una delle aree più delicate in tema di sicurezza online.

Immagini sfocate nei messaggi privati

Un altro cambiamento riguarda i messaggi diretti (DM): Meta già applica un filtro che sfoca le immagini sospette, come quelle che potrebbero contenere nudità. Ma per disattivarlo, ora servirà anche in questo caso l’autorizzazione di un genitore.

Facebook e Messenger seguiranno a ruota

Le stesse limitazioni arriveranno anche su Facebook e Messenger, dove verranno attivati gli Account per Teenager. Questi profili includeranno modalità privata predefinita, notifiche notturne limitate e promemoria per ridurre l’uso dopo 60 minuti di fila.

Il rollout inizierà in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, per poi raggiungere altri Paesi.

Dati positivi e fiducia dei genitori

Secondo Meta, oltre 54 milioni di adolescenti usano già gli Account per Teenager. E l’accoglienza da parte delle famiglie sembra positiva: un’indagine Ipsos rivela che il 94% dei genitori negli USA ritiene queste funzioni utili, e l’85% dice che aiutano a educare i figli a un uso più consapevole di Instagram.

Meta continuerà ad aggiornare gli strumenti per la protezione dei minori, ascoltando le esigenze delle famiglie e le indicazioni raccolte con le ricerche sul campo.