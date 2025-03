Android Auto: aggiornamento alla versione 13.9, ecco cosa cambia

Dopo qualche settimana in esclusiva per chi era iscritto al programma beta, Android Auto 13.9 è finalmente disponibile per tutti. Google ha dato il via al rilascio globale dell’aggiornamento, segnalato inizialmente solo da alcuni utenti, ma ormai in diffusione anche in Europa.

A differenza di quanto ci si potrebbe aspettare da un cambio di versione, non ci sono nuove funzioni visibili a occhio nudo. L’interfaccia, almeno per ora, resta identica, fatta eccezione per una modifica piuttosto curiosa: la parola “auto” sta scomparendo in favore di “veicolo”. Una scelta che riflette la volontà di Google di rendere la piattaforma più inclusiva anche per altri mezzi oltre le classiche automobili.

Piccoli aggiustamenti, grandi preparativi: Android Auto migliora per tutti

L’aggiornamento include correzioni generali e ottimizzazioni, anche se, come accade spesso, non c’è un changelog dettagliato da parte di Google. Probabile che tra i bug risolti ci siano:

problemi di scorrimento in alcune app musicali;

crash improvvisi legati alle impostazioni sviluppatore;

fastidi legati alla connessione wireless.

Insomma, nulla di eclatante, ma tutto utile per migliorare la stabilità durante l’uso quotidiano. Si tratta infatti di accorgimenti fondamentali per l’economia del sistema dedicato al mondo automotive.

Android Auto non si ferma: sono pronti grandi miglioramenti

Anche se la versione 13.9 non introduce novità sostanziali, Google ha già messo le mani avanti: il futuro di Android Auto passerà da nuove integrazioni con Gemini, l’assistente AI, e dall’arrivo di giochi e app aggiuntive per intrattenere i passeggeri durante il viaggio. Il cambiamento linguistico da “auto” a “veicolo” sembra anticipare un ecosistema più ampio, dove Android Auto potrà girare anche su camion, camper e forse altri mezzi.

Come aggiornare Android Auto

Per avere subito Android Auto 13.9 basta verificare la presenza dell’aggiornamento nel Play Store. Se non è ancora disponibile, nessun problema: l’aggiornamento è in rollout graduale e arriverà nei prossimi giorni.