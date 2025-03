Trust offre ora 5 anni di garanzia per alcuni dispositivi

Trust ha annunciato un’importante novità. L’obiettivo dell’azienda specializzata in prodotti per l’home & office è rafforzare la fiducia dei consumatori. Nei confronti dei propri prodotti così come del marchio stesso. L’azienda, infatti, ha deciso di estendere la garanzia sui propri prodotti. Portandola ad un totale di cinque anni di protezione. Quest’ultimi agiscono contro eventuali difetti e malfunzionamenti. Ciò significa che, oltre ai due anni di garanzia legale obbligatoria, Trust offrirà ai propri clienti tre anni aggiuntivi di copertura, completamente a proprio carico.

Trust estende il periodo di garanzia per i suoi prodotti

Ciò che rende tale iniziativa particolarmente interessante è il suo carattere retroattivo. Infatti, l’estensione della garanzia viene applicata anche ai prodotti acquistati dal 1 settembre 2024. Garantendo così un’ampia copertura anche per chi ha già scelto Trust per le proprie esigenze. Tale offerta, però, non include alcuni prodotti specifici come powerbank, batterie, gruppi di continuità (UPS) e i dispositivi appartenenti alla linea gaming GXTrust.

Con tale provvedimento Trust intende dimostrare l’impegno costante per la qualità e la soddisfazione del cliente. Grazie ad un’estensione così generosa della garanzia, l’azienda intende garantire un’esperienza d’uso affidabile e duratura. Permettendo così agli utenti di sentirsi protetti ben oltre i limiti standard previsti dalla legge. Inoltre, la decisione di applicare l’estensione anche ai prodotti già acquistati dopo la data indicata rappresenta un segnale forte di trasparenza e attenzione al cliente.

Una scelta che va a consolidare ulteriormente la reputazione di Trust come azienda seria e orientata al benessere del proprio pubblico. Per maggiori informazioni e per consultare tutte le condizioni relative all’estensione della garanzia, Trust invita gli utenti a visitare il proprio sito ufficiale. Tale passo testimonia una filosofia aziendale basata sulla qualità, sull’affidabilità e su un autentico impegno nel miglioramento continuo della customer experience. Un passo avanti importante che porta Trust al centro di una tendenza decisamente positiva.