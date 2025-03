Euronics: offerte PAZZE ESCLUSIVE per il tuo Star Club

Volete rendere la vostra casa un vero capolavoro tecnologico? Euronics vi offre un’occasione da non perdere. Dal 6 al 19 marzo, gli iscritti al Star Club potranno approfittare di prezzi esclusivi su tantissimi prodotti di qualità, perfetti per trasformare ogni stanza. La vostra cucina, il salotto o la lavanderia diventeranno spazi all’avanguardia, capaci di rendere ogni momento più semplice e piacevole. E non finisce qui: per chi sceglie uno dei grandi elettrodomestici in promozione, Euronics regala anche un bonus di 100€ di sconto a carrello. Un’offerta incredibile, magica, proprio come i protagonisti del film “I Fantastici 4” (che per la cronaca, potreste guardare su una nuova tv approfittando delle offerte). Euronics si conferma ancora una volta lo store che fa la differenza. Avete già in mente i vostri acquisti? Se la risposta è no, lasciate che vi portiamo tra queste promozioni uniche.

Scoprite le imperdibili offerte firmate Euronics

Cominciamo con una soluzione per chi ha poco spazio, ma non vuole rinunciare a lavaggi impeccabili: la lavatrice Hisense WF3S8043BW3 da 8 kg, compatta ma efficiente, è disponibile a soli 549€. Preferite una maggiore capacità? La lavatrice Bosch WGG254Z9IT da 10 kg, perfetta per famiglie numerose, è vostra a 999€. Volete trasformare la cucina in un tempio del gusto? Euronics ha pensato a voi. Il piano cottura a induzione Samsung combina precisione e design, il tutto a 799€. Oppure potete optare per l’eleganza senza tempo del forno Electrolux EOC3S402X, che, grazie alle sue prestazioni, vi farà sentire come uno chef. Tutto questo a soli 679€!

Non è finita! Se state cercando un frigorifero capiente e funzionale, il frigorifero combinato Samsung, con il suo design accattivante e la capacità generosa, è in offerta a 2099€. E, per concludere, non dimentichiamo l’importanza della lavastoviglie in una cucina moderna. La lavastoviglie Bosch SMV4ECX28E, con ben 14 coperti e bassi consumi, vi offre praticità e risparmio a 1099€. Con Euronics, la tecnologia entra in casa vostra a condizioni irripetibili. Approfittate ora delle offerte Star Club: andate subito in negozio o visitate lo store online.