Lyca Mobile è una certezza: 150 GB al mese e c’è anche il 5G gratis

Un misto di offerte ha attirato l’attenzione degli utenti durante l’ultimo periodo ma a quanto pare ce ne sono sempre alcuni di gestori a mettere a segno colpi fondamentali. Lyca Mobile è uno dei più interessanti anche per i contenuti che propone, oltre alla grande qualità caratterizzata dalla presenza del 5G nelle sue soluzioni mobili.

Lyca Mobile ha introdotto una nuova offerta pensata per chi cerca tanti Giga e un prezzo basso, con un vantaggio in più: due mesi gratis per chi la attiva. La promozione ha un costo fisso di 5,99€ al mese per sempre e include 150 GB in 5G, oltre a minuti e SMS senza limiti verso tutti gli operatori.

Lyca Mobile è un top provider, ecco la sua promo migliore

Lyca Mobile non perde mai tempo e lancia le migliori soluzioni proprio come questa qui in basso:

150 GB al mese con accesso alla rete 5G gratuito ;

con accesso alla rete ; Minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; Due mesi gratuiti per chi sceglie di attivarla.

Il prezzo è di 5,99€ al mese e non subirà aumenti nel tempo, come garantito dall’operatore.

Offerta da attivare subito: ecco chi può farlo

A differenza di altre offerte che limitano la portabilità a determinati gestori, questa promozione è aperta a tutti. Chiunque voglia passare a Lyca Mobile può richiederla, indipendentemente dall’operatore di provenienza.

Come attivare l’offerta di Lyca

Basta andare sul sito ufficiale del gestore per provvedere ad attivare l’offerta. C’è anche l’opportunità di andare nei punti vendita che sono disponibili sul territorio.ovviamente bisogna ricordare che ci sono due mesi gratuiti senza costi aggiuntivi.

Lyca Mobile continua così a puntare su tariffe competitive, con grandi quantità di Giga e prezzi accessibili. Per chi cerca una soluzione economica con il 5G incluso e senza vincoli di operatore, questa offerta potrebbe essere una delle più interessanti disponibili in questo momento.