Mark Zuckerberg ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre 2024. In tale occasione, ha rilasciato interessanti informazioni. Il CEO di Meta ha ribadito con fermezza la posizione dell’azienda nel panorama dell’intelligenza artificiale. Ciò per rispondere alle crescenti preoccupazioni degli investitori riguardo alla competizione con DeepSeek. Il CEO ha evidenziato come l’azienda continui a rafforzare la propria strategia AI. Confermando investimenti massicci e una chiara direzione futura.

Mark Zuckergerg evidenzia la strategia futura di Meta

Nonostante la crescente concorrenza, il CEO ha sottolineato che la presenza di nuovi attori nel settore non è vista come un pericolo. Piuttosto si tratta di uno stimolo per accelerare l’innovazione. Meta, infatti, prevede di potenziare il modello Llama e mantenere la leadership nel settore AI. Tale approccio aperto e strategico mira a consolidare il vantaggio competitivo dell’azienda. Sfruttando la propria infrastruttura tecnologica avanzata e il vasto bacino di utenti.

I dati finanziari presentati confermano la solidità di Meta. Nel quarto trimestre 2024, l’azienda ha registrato ricavi importanti. Pari a 48,39 miliardi di dollari. Segnando un incremento del 22% rispetto all’anno precedente. L’utile netto è stato ancora più impressionante. Attestandosi a 20,8 miliardi di dollari, con una crescita del 43% su base annua.

Zuckerberg ha anche affrontato il tema degli investimenti in infrastrutture. Quest’ultimi, per il 2025, ammonteranno a circa 60 miliardi di dollari. Il CEO ha ribadito che tali spese sono essenziali per garantire a Meta un ruolo di primo piano nella prossima fase evolutiva dell’AI. Caratterizzata da capacità di ragionamento avanzato e agenti intelligenti sempre più sofisticati. Zuckerberg ha anche messo in evidenza la sostenibilità finanziaria dell’azienda. Ciò soprattutto rispetto a molte startup AI emergenti. Quest’ultime, anche se tecnologicamente avanzate, non hanno ancora dimostrato di poter raggiungere una redditività stabile. Tale osservazione è stata interpretata come una frecciata nei confronti di OpenAI e Anthropic. Sottolineando il vantaggio competitivo di Meta grazie a un ecosistema solido e una base di utenti senza pari.

Nel corso della presentazione, è stato annunciato il lancio imminente di Llama 4. La nuova versione del modello AI dell’azienda. Zuckerberg prevede che l’assistente AI di Meta raggiunga un miliardo di utenti. Ciò entro la fine dell’anno.