Le vetture prodotte dalla casa automobilistica statunitense Tesla si sono sempre contraddistingue grazie ad una serie di specifiche tecniche in grado di offrire un’esperienza di guida eccellente. Non sono inoltre mai mancate apposite tecnologie indispensabili per migliorarne e semplificarne l’uso. Prestazioni e tecnologie messe dunque a disposizione degli utenti ma che spesso vengono aggiornate tramite appositi aggiornamenti che ne migliorano ulteriormente le caratteristiche.

Nelle ultime ore, il costruttore Tesla, ha deciso di dare il via al rilascio dell’aggiornamento 2025.2 che introduce alcune novità interessanti. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli.

Tesla: un nuovo aggiornamento porta novità importanti

Migliorare l’esperienza di guida delle vetture andando incontro alle esigenze degli utenti che si ritengono sempre più soddisfatti dei modelli offerti. Il nuovo aggiornamento 2025.2 che la casa automobilistica di Elon Musk sta rilasciando rappresenta un nuovo passo avanti che offre novità importanti.

Non a caso, tra le principali ottimizzazioni che vengono apportate ci sono l’ottimizzazione delle prestazioni della ricarica in corrente continua nelle colonnine fast di terze parti, ma non solo. Non passa infatti inosservata la nuova funzione relativa allo sblocco automatico del bagagliaio per utenti Android.

Nello specifico, il nuovo aggiornamento consente alle vetture del brand statunitense di supportare il preriscaldamento per caricatori rapidi di terze parti. Per quanto riguarda, invece, la possibilità di aprire automaticamente il bagagliaio riguarda adesso gli utenti in possesso di un dispositivo Android. Non dimentichiamo infatti che tale funzione prima era esclusivamente dedicata agli utenti in possesso di un dispositivo Apple. Tale funzione consente, dunque, di poter aprire la propria auto anche nel caso in cui le mani fossero completamente occupate. In questo caso, sarà necessario solamente rimanere fermi vicini al bagagliaio.

La casa automobilistica Tesla, come sappiamo, punta sempre a soddisfare le esigenze degli utenti e per farlo gli aggiornamenti sono ritenuti parte integrante dei veicoli che porta su strada.