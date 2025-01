I recenti aggiornamenti Windows 11 stanno causando diverse problematiche. In particolare, si tratta degli ultimi KB5050009 per la versione 24H2 e KB5050021 per la 23H2. L’update dove essere una delle novità principali per il 2025. Eppure, ha generato una serie di disagi. Quest’ultimi riguardano soprattutto alcune i dispositivi audio e le webcam. Inoltre, sembrano essere coinvolte anche altre periferiche. Le segnalazioni, che continuano a moltiplicarsi, evidenziano una situazione allarmante.

Windows 11: cosa sta succedendo con gli ultimi aggiornamenti?

Il malfunzionamento più comune riguarda l’audio. Diverse persone hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzare le cuffie Bluetooth. Quest’ultime, anche se correttamente connesse, non riproducono alcun suono. Altri utenti segnalano errori con i dispositivi DAC USB, che smettono di funzionare. Ciò rende inutilizzabili cuffie e altoparlanti esterni. Problemi simili si manifestano anche durante la riproduzione di video su piattaforme come YouTube, dove l’audio risulta essere bloccato o presenta errori di rendering.

Altri problemi segnalati riguardano la combinazione di tasti Alt+Tab, utilizzata per passare rapidamente da un’applicazione all’altra. In alcuni casi, tale funzione causa crash del sistema o blocchi nell’interfaccia di Windows. In aggiunta a ciò, l’aggiornamento KB5050009 sembra avere un impatto negativo anche sulle webcam. Alcune di quest’ultime, infatti, non vengono più rilevate dal sistema. Tale inconveniente risulta particolarmente frustrante soprattutto per chi lavora o studia da casa.

Inoltre, diversi utenti hanno segnalato problemi nell’installazione dell’aggiornamento stesso. Con un continuo riavvio del sistema che non porta a termine il processo. O in alternativa, si conclude con il codice di errore 0x80070005. Altri, invece, hanno notato che l’aggiornamento ha innescato blocchi erronei da parte di Smart App Control. Ciò impedisce l’avvio di molte applicazioni, comprese quelle relative al Windows Subsystem for Linux (WSL).

Al momento, non sono arrivare dichiarazioni ufficiali da Microsoft. L’unica soluzione disponibile sembra essere la disinstallazione dell’aggiornamento problematico. Con la sospensione temporanea dei futuri aggiornamenti fino a quando non verrà risolto il problema.