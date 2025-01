Gli utenti in questi giorni possono pensare di acquistare uno Xiaomi Redmi Pad Pro ad un prezzo veramente coinvolgente su Amazon, così da essere sicuri di essere i primi a risparmiare al massimo sull’acquisto del prodotto, senza mai dover rinunciare alle specifiche tecniche e le prestazioni generali.

Il dispositivo viene commercializzato con una diagonale da 12,1 pollici, un IPS LCD con risoluzione 1600 x 2560 pixel che raggiunge rapporto d’aspetto in 16:10, mantenendo comunque dimensioni di 280 x 181,9 x 7,5 millimetri di spessore, ed un peso di 571 grammi, sempre ricordando la protezione frontale Gorilla Glass 3. Il sistema operativo è Android 14 con personalizzazione grafica HyperOS, il tutto mosso da processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, con processo produttivo a 4 nanometri, octa-core con frequenza di clock a 2,40GHz e GPU Adreno 710.

Solo con il canale Telegram dedicato alle offerte Amazon ed i codici sconto gratis, potrete avere tutti i migliori prezzi bassi disponibili direttamente sul vostro smartphone.

Xiaomi Redmi Pad Pro: la promozione su Amazon con un prezzo folle

La promozione che Amazon ha deciso di attivare sullo Xiaomi Redmi Pad Pro è davvero molto interessante, gli utenti si ritrovano a poter acquistare il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibile con microSD), ad un prezzo finale di vendita di soli 265 euro, sempre con garanzia di 24 mesi e consegna presso il vostro domicilio in pochissimo tempo. Lo potete ordinare premendo qui.

Nel momento in cui acquistate un tablet, è chiaro che potreste non avere tra le mani un dispositivo pensato per scattare fotografie di vario genere, lo Xiaomi Redmi Pad Pro integra nella parte posteriore un sensore da 8 megapixel, con video al massimo in FullHD a 30fps, mentre anteriormente è presente un sensore dello stesso tipo, così da essere sicuri di riuscire a realizzare ottimi selfie o registrare filmati per le vostre conferenze di assoluta qualità generale.