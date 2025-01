L’uscita dello Xiaomi 15Ultra è ormai imminente. L’azienda ha infatti confermato che il lancio avverrà a febbraio in Cina, anche se non ha ancora indicato una data precisa. Per il mercato mondiale, invece, bisognerà attendere qualche settimana in più. Secondo le indiscrezioni, lo smartphone potrebbe essere presentato al Mobile World Congress di Barcellona, in programma dal 3 al 6 marzo. In quell’occasione, potrebbero poi essere svelati anche i modelli 15 e 15Pro, già disponibili in Cina da ottobre.

Con l’avvicinarsi della presentazione ufficiale, sono sempre più numerose le indiscrezioni sul nuovo arrivato. Tra questi, emerge la prima immagine dal vivo del dispositivo, condivisa su X dal noto leaker Kartikey Singh. Lo scatto mostra la parte posteriore dello Xiaomi 15 Ultra, caratterizzata da un grande modulo circolare per le fotocamere. Il design richiama quello del modello precedente, con il logo Leica ben visibile al centro del comparto fotografico.

Fotocamere e design: Xiaomi punta sulla qualità

Secondo una fuga di notizie, lo Xiaomi 15 Ultra sarà dotato di un sensore principale da 50MP, affiancato da un teleobiettivo da 50 MP. Oltre che un periscopico da 200MP e un grandangolare da 50MP. Questo comparto fotografico di alto livello conferma l’attenzione dell’ azienda per la fotografia mobile. Un aspetto su cui il brand punta da tempo per distinguersi nel settore dagli altri competitor.

Oltre alle fotocamere, la foto trapelata online rivela anche un dettaglio interessante sulla struttura dello smartphone. La finitura sembra avere una texture opaca e ruvida, e sotto la luce diretta appare leggermente brillante. Questa soluzione richiama il design delle fotocamere professionali. Confermando l’intenzione di Xiaomi di offrire un’esperienza fotografica avanzata.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, lo Xiaomi15 Ultra dovrebbe montare un display da 6,73” con risoluzione 3200×1440. Il processore sarà il potente Snapdragon 8 Elite. Mentre la batteria avrà una capacità compresa tra 5.450 e 5.800mAh. Il tutto con una ricarica rapida a 90W via cavo e 80W in modalità wireless. L’attesa è ormai agli sgoccioli. Resta solo da scoprire il prezzo e le tempistiche di arrivo in Europa.