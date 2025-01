WhatsApp: nuova schermata allegati su Android e multi-account su iPhone

C’è ancora qualcosa da scoprire su WhatsApp: alcuni nuovi aggiornamenti sono in dirittura d’arrivo sia per Android che per iOS. Da una parte ecco un restyling riguardante la schermata riservata agli allegati, mentre dall’altra, quella riservata agli utenti Apple, si prospetta l’arrivo del multi-account. Questi aggiornamenti puntano a rendere l’app più intuitiva e uniforme tra i vari sistemi operativi.

Nuova schermata allegati su Android

Con l’aggiornamento stabile alla versione 2.25.1.75, WhatsApp ha introdotto un design rinnovato per la schermata degli allegati. Premendo sull’icona della graffetta, gli utenti noteranno che:

Le icone per Documenti , Galleria , Posizione e Contatti hanno ora una forma “squircle” (quadrata con angoli arrotondati);

, , e hanno ora una forma “squircle” (quadrata con angoli arrotondati); I colori delle icone sono più vivaci e dettagliati rispetto alle precedenti, che erano caratterizzate da un design monocromatico;

Simboli come quello per i documenti o la galleria sono stati ridisegnati per migliorare la chiarezza.

Questi cambiamenti sono visibili sia in modalità chiara che scura, garantendo una migliore esperienza visiva. Meta sta uniformando l’estetica delle sue app tra Android e iOS, con il nuovo stile già introdotto su iPhone nel 2023.

Gli utenti che attendono l’aggiornamento devono solo aspettare in quanto tutto è in via di distribuzione mediante il Play Store. Le nuove modifiche sono presenti all’interno delle versioni 2.25.1.75 e 2.25.1.76. Gli utenti che non le hanno ancora ricevute possono controllare manualmente o iscriversi al programma beta.

Supporto multi-account in arrivo su iOS

C’era tanta attesa da quando tutto ciò arrivò per gli utenti Android ad ottobre del 2023. È da quel momento che WhatsApp sta sviluppando il supporto multi-account anche per iPhone. Secondo WABetaInfo, questa funzione è stata individuata nella versione 25.2.10.70 della beta per iOS su TestFlight, ma non è ancora disponibile pubblicamente.

Il multi-account permetterà di: