Very Mobile: le offerte migliori crollano di fronte a questa da 150 GB in 5G

Very Mobile ha appena presentato una nuova promozione dedicata a chi arriva da Iliad e altri operatori virtuali, e c’è da dire che questa volta l’offerta è davvero interessante. Al costo di 5,99 euro al mese, gli utenti potranno usufruire di un piano completo e conveniente, con un dettaglio in più: la tariffa è garantita “per sempre”, senza aumenti futuri.

Cosa include l’offerta di Very Mobile

Ecco i dettagli del piano in questione di Very Mobile:

150 GB al mese di traffico dati, con connessione in 5G gratuita inclusa nel prezzo;

di traffico dati, con connessione in inclusa nel prezzo; Minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; SMS illimitati verso tutti i gestori;

verso tutti i gestori; Una tariffa bloccata che non subirà variazioni nel tempo.

A rendere l’offerta ancora più interessante è la promozione valida per chi la sottoscrive entro il 13 febbraio 2025. Very Mobile regala infatti i primi due mesi di servizio completamente gratis, un incentivo perfetto per chi sta pensando di cambiare operatore senza stressarsi troppo sulle prime spese.

L’offerta è destinata ad alcuni provider

L’offerta è riservata a chi proviene da Iliad o da un operatore virtuale (come CoopVoce, PosteMobile e altri). Sono invece esclusi gli utenti che arrivano da operatori tradizionali come TIM, Vodafone e WindTre.

Il passaggio a Very Mobile è semplice: basta richiedere la portabilità del numero e scegliere questa promozione al momento dell’attivazione. L’operazione può essere effettuata comodamente online o nei negozi autorizzati.

Very Mobile è uno dei migliori del momento

Il prezzo è davvero vantaggioso e ci sono anche 60 giorni gratuiti, ma oltre a tutto questo c’è la trasparenza che è fondamentale e chiunque scelga una nuova promo. L’inclusione del 5G nel pacchetto base è un valore aggiunto significativo, soprattutto considerando che molti operatori richiedono un costo extra per accedere a questa tecnologia.

È questa dunque la soluzione perfetta per un gestore come Very Mobile per vincere sulla concorrenza. Secondo quanto riportato, sono in molti i nuovi utenti in questo momento pronti a scegliere il provider virtuale.