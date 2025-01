Truffa phishing pronta a colpire: il messaggio ruba soldi dai conti

Questa giornata potrebbe essere difficile per alcuni utenti che sono cascati nell’ennesimo tranello, una truffa phishing che ruba soldi e dati. In basso ci sono tutte le informazioni del caso per consentire agli utenti di scamparla anche questa volta.

Truffa: arriva un nuovo messaggio phishing, eccolo qui

Il messaggio truffa che sta girando in queste ore è scritto proprio qui in basso. Si tratta di un testo che può far credere alle vittime di turno di essere finite tra le grazie di alcune ragazze delle quali vengono allegate spesso anche le foto. Ecco il testo completo:

“Ciao affascinante sconosciuto, sono Sylvie. Ho un argomento di conversazione.

Voglio fare sesso con due uomini contemporaneamente. Vuoi essere nella mia cerchia felice di conoscerti! Qui Candy_Sylvie-119 è il mio profilo online.

Puoi venirmi a trovare di persona e faremo conoscenza.

Entra, se hai un desiderio così ardente, aspetto una tua risposta!

2023 hotel-monteverde.com. Tutti i diritti riservati.

Se questa email è stata classificata come spam e stai riscontrando difficoltà nella visualizzazione di immagini o nell’accesso a collegamenti, considera gentilmente di spostarla nella tua casella di posta in arrivo.

Questa email è stata inviata a questo indirizzo poiché ti sei iscritto alla nostra newsletter. Se hai ricevuto questo messaggio per errore o non desideri più ricevere le nostre email, ti preghiamo di disiscriverti.”

Come si legge nel testo, si parla di un’iscrizione ad una newsletter, cosa che invece non è vera. Si tratta solo di una sorta di disclaimer da parte dei truffatori, i quali hanno fatto tutto autonomamente senza il consenso della povera vittima di turno.

Il consiglio che diamo è chiaramente quello di non aprire in alcun modo i link presenti in questa tipologia di messaggi. È proprio così che si evita di finire nel tranello. Qualora dovessero esserci degli allegati, fate molta attenzione: potrebbero contenere dei virus.