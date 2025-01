Ormai la situazione che ruota attorno alle notizie che ci arrivano in merito Switch 2 ha un che di ironico, infatti la maggior parte delle informazioni che abbiamo ci arrivano più dai leaker e dagli sviluppatori di accessori che da Nintendo stesso, non a caso prima ancora della rivelazione del nuovo prodotto, sapevamo quasi praticamente tutto, da oggi sapremo un dettaglio in più questa volta, grazie a Lexar, il produttore di supporti di memoria ha infatti fatto sapere che la nuova nata di casa Nintendo supporterà le micro SD express con tutti i vantaggi che queste ultime offrono, scopriamoli insieme.

Velocità altissime

Su un noto social network cinese, l’azienda ha pubblicato un post, con tanto di immagine a corredo, nel quale annuncia l’arrivo per l’appunto di una micro SD express dedicata proprio a Nintendo switch due, all’interno del post vi è presente poi la descrizione che recita in traduzione letterale, le seguenti parole: “Switch 2 è qui. Volete caricamenti rapidi e senza lag? Vi piacerebbe scaricare un gioco AAA in meno di 10 minuti? E magari memorizzare 100 giochi? Lexar Play PRO microSD Express è qui! 900 MB/s di velocità di letturaultrarapida, per entrare nel mondo dei giochi in pochi secondi. Velocità di scrittura di 600 MB/s, per scaricare un gioco AAA in meno di 10 minuti. Fino a 1 TB di memoria, e 100 giochi facilmente installabili! Comprerete Switch 2?”.

Ovviamente si tratta di una featuring non sottovalutare dal momento che il caricamento di titoli, alle volte anche pesanti, può richiedere tempo, di conseguenza utilizzare delle micro SD superveloci aiuta a ridurre i tempi di caricamento in modo importante influendo in modo positivo sull’esperienza di gioco, da sempre infatti il tempo di caricamento dei videogiochi rappresenta un elemento cruciale in tutte le esperienze su tutte le varie piattaforme ad oggi disponibili, non rimane dunque che attendere e nel caso dotarsi di una di queste micro SD apposite.