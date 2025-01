Nel 2022, un incidente di sicurezza informatica ha scosso uno dei giganti del settore dei pagamenti digitali: PayPal. Quanto accaduto ha messo in evidenza la crescente vulnerabilità delle piattaforme online. Ora lo stato di New York ha raggiunto un accordo con l’azienda. È stata imposta a PayPal una multa di 2 milioni di dollari. Ciò a seguito delle gravi carenze emerse nella gestione della sicurezza dei dati. Tale evento, anche se circoscritto, solleva domande cruciali sulla responsabilità delle imprese nell’adattarsi ai pericoli online sempre più sofisticati.

PayPal dovrà pagare 2 milioni di dollari: i dettagli della sanzione

Alla base dell’attacco c’è una tecnica nota: credential stuffing. Si tratta di una strategia relativamente semplice. Eppure, le sue conseguenze sono estremamente pericolose. Gli hacker utilizzano credenziali sottratte da altri data breach per accedere ad account su diverse piattaforme. La vulnerabilità di PayPal, però, non si limitava a ciò. La piattaforma non disponeva di un’autenticazione a più fattori (MFA) obbligatoria. Inoltre, erano assenti barriere avanzate come CAPTCHA. Oltre che i sistemi di limitazione degli accessi automatizzati. Tale scenario ha reso PayPal un facile bersaglio.

Nel dettaglio, quanto accaduto ha esposto i dati di circa 35.000 utenti. Tra cui nomi, indirizzi e la previdenza sociale. Tali informazioni, una volta compromesse, non solo mettono a rischio la privacy degli utenti. Possono anche anche portare a frodi finanziarie su larga scala.

In risposta, PayPal ha adottato misure correttive. Tra cui l’introduzione dell’obbligo di MFA, CAPTCHA e il mascheramento dei dati sensibili. Tali interventi sono stati accolti positivamente. Eppure, per il Dipartimento dei Servizi Finanziari di New York sono arrivate troppo tardi. L’accordo chiuso con la multa da 2 milioni di dollari rappresenta un monito per tutte le aziende. In particolare, per quelle che operano nel settore digitale. Negli ultimi anni gli attacchi informatici sono sempre più frequenti e sofisticati. In tale contesto ignorare la sicurezza dei dati non è più un’opzione.