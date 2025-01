Iliad offre la Giga 180 con il 5G e altre due offerte shock

Iliad continua a distinguersi nel panorama delle offerte telefoniche con piani trasparenti, senza sorprese e validi “per sempre”. Le promozioni attualmente disponibili offrono una varietà di opzioni per chi cerca tanti giga e costi contenuti. Vediamo nel dettaglio le offerte attivabili.

Giga 180: la scelta giusta per il 5G

L’offerta di questo momento che tutti stanno prendendo in esame per arrivare alla corte di Iliad è sicuramente la Giga 180. questa soluzione ha un prezzo mensile di soli 9,99 € e garantisce il medio ai clienti.ci sono al suo interno minuti senza limiti con messaggi illimitati e 180 giga in 5G per navigare sul web. A poter sottoscrivere tale soluzione sono anche i clienti che però devono avere un’offerta che costi meno del prezzo della soluzione in questione.

Giga 120: l’alternativa economica in 4G

Se il 5G non è una priorità, Giga 120 rappresenta un’opzione economica e affidabile. Per soli 7,99€ al mese, l’offerta include 120 GB in 4G, minuti illimitati e SMS senza limiti. Un piano ideale per chi utilizza il telefono principalmente in 4G e cerca un equilibrio tra prezzo e funzionalità.

Giga 250: per chi vuole il massimo dei giga ogni mese

Chi non si accontenta può scegliere Giga 250, che include ben 250 GB in 5G, minuti illimitati e SMS senza limiti a 11,99€ al mese. È l’offerta perfetta per i grandi consumatori di dati, soprattutto per chi utilizza lo smartphone per streaming e download intensivi.

Uno degli aspetti più importanti certamente la possibilità di avere anche un’offerta per la casa, quella in fibra ottica di Iliad. Il gestore infatti sta regalando uno sconto a tutti coloro che scelgono una di queste offerte, le quali hanno un requisito fondamentale: costano almeno 9,99 € al mese. È infatti questa la condizione basilare che poteva avere la fibra ottica a 19,99 € anziché a 24,99 € al mese. Ricordiamo che la velocità complessiva contando tutte le porte del router che viene offerto in comodato d’uso e di 5 gigabit.