L’operatore mobile Iliad ha annunciato un’interessante novità in arrivo per tutti i suoi utenti. Si tratta del lancio della sua attesissima app ufficiale. Quest’ultima è ora disponibile sugli Store Apple, Android e Huawei. L’applicazione gratuita offre un’esperienza semplice ed innovativa. Con il suo arrivo permetterà agli utenti di gestire in modo efficiente la propria SIM. Tutto direttamente dal proprio smartphone.

Iliad si prepara a rilasciare la sua nuova applicazione

Fino a oggi, gli utenti dovevano accedere all’area personale tramite browser per gestire le proprie offerte. Con tale novità il processo diventa ancora più immediato e comodo. L’app è stata ideata per soddisfare le esigenze degli utenti. A tal proposito, l’operatore mette a disposizione strumenti pratici per il controllo e la personalizzazione dell’esperienza. L’applicazione presenta un’interfaccia chiara ed immediata. Attraverso la quale gli utenti possono gestire una o più SIM associate allo stesso utente. Inoltre, sarà possibile personalizzare ogni profilo in base alle proprie esigenze. Per chi viaggia, è disponibile un’opzione utile per attivare rapidamente i pacchetti di roaming. Gli utenti possono anche verificare e modificare la propria offerta in modo semplice e immediato. Tutto restando sempre aggiornati sulle promozioni disponibili.

Inoltre, è possibile monitorare i consumi e le spese in tempo reale. Sull’app si potrà visualizzare l’uso di dati, minuti e SMS. L’applicazione consente anche di effettuare ricariche con facilità, permettendo di aggiungere credito su tutte le SIM attive con pochi tap. L’introduzione di un’app ufficiale rappresenta un passo importante per iliad.

L’applicazione è disponibile su App Store, Google Play e AppGallery. Garantendo accessibilità su un’ampia gamma di dispositivi. Per ottenere maggiori informazioni è possibile visitare il sito web ufficiale di Iliad. Con la nuova app, l’operatore conferma il suo impegno verso i propri utenti. Il suo scopo è fornire un servizio sempre più innovativo e vicino alle esigenze dei propri utenti. Rendendo la gestione della propria offerta mobile ancora più semplice e veloce.