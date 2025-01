Samsung ha presentato i suoi nuovi smartphone della gamma Galaxy S25. Tali dispositivi hanno introdotto una serie di innovazioni particolarmente interessanti. Tra le principali novità spiccano le avanzate funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Con tali cambiamenti sembra che Samsung abbia intrapreso una nuova strategica. Quest’ultima si parte dalla collaborazione con Google, partner leader nell’ambito dell’AI. Tale partnership si basa sull’integrazione della piattaforma Gemini al centro della Galaxy AI.

Galaxy AI: ecco cosa cambia con l’arrivo di Gemini

Le nuove funzionalità annunciate includono comandi vocali multipli. Quest’ultimi consentono di impartire istruzioni complesse senza soluzione di continuità. E non solo. Offrono anche la trascrizione video istantanea per generare testi precisi in tempo reale. Ciò insieme a strumenti creativi come la possibilità di trasformare sequenze video in GIF animate. Tale approccio innovativo punta a soddisfare sia gli utenti avanzati sia coloro che desiderano semplificare le attività quotidiane. Dimostrando, in tal modo, la capacità di Samsung di adattarsi alle esigenze di un mercato in evoluzione.

Discorso diverso è quello riservato ad Apple Intelligence. Il sistema AI dell’azienda di Cupertino sembra evolversi a ritmi decisamente più lenti. Tale fattore potrebbe creare l’occasione ideale per Samsung. E non è tutto. Sembra che la vera sorpresa per la nuova gamma di smartphone sarà il nuovo modello Galaxy S25 Edge. Si tratta di un dispositivo ultracompatto e sottile. Il cui arrivo è previsto per maggio 2025. Tale smartphone, descritto come il più innovativo della serie, potrebbe rappresentare il colpo vincente di Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, potrebbe battere Apple sul tempo. Ciò riuscendo ad anticipare il lancio del tanto atteso iPhone 17 Air.

Con tale mossa, Samsung dimostra ancora una volta di saper combinare tecnologia, strategia e capacità di risposta alle esigenze del mercato. Il tutto con lo scopo di consolidare la propria posizione di leadership nel panorama mobile globale. Inoltre, l’attenzione riservata all’intelligenza artificiale non fa incentivare l’avanzare dell’azienda sudcoreana nel settore dell’AI.