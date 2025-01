DeepSeek sorpassa ChatGPT: l'AI cinese domina l'App Store negli USA

Una nuova intelligenza artificiale sta facendo parlare di sé: DeepSeek, un assistente AI sviluppato in Cina, è ora l’app più scaricata sull’App Store degli Stati Uniti, superando persino ChatGPT. Il risultato segna un punto di svolta, evidenziando il crescente ruolo della Cina nel panorama dell’IA.

La scalata di DeepSeek

Lanciata il 10 gennaio, l’app ha rapidamente guadagnato popolarità grazie al modello DeepSeek-V3, descritto come uno dei più avanzati tra quelli open-source. I creatori sostengono che questo modello compete direttamente con i migliori modelli closed-source a livello globale. Secondo un report di Reuters, DeepSeek non è solo un fenomeno passeggero: è riuscita a conquistare un pubblico vasto e variegato, mettendo in discussione il predominio occidentale nell’AI.

Ecco la classifica attuale delle app più scaricate sull’App Store negli Stati Uniti:

Tecnologia e sfide geopolitiche

DeepSeek è un prodotto di una startup di Hangzhou, fondata nel 2023. Sebbene ci siano chiare restrizioni da parte del governo USA per quanto concerne la concessione di Proce processori alla Cina, pare che questo nuovo modello sia stato formato utilizzando un chip NVIDIA H800 e con un costo sotto i 6 milioni di dollari.

Le restrizioni, introdotte per limitare la crescita tecnologica cinese, sembrano aver incontrato un ostacolo in DeepSeek, che dimostra come sia possibile aggirare vincoli tecnologici senza comprometterne l’efficacia. Se confermate, queste capacità metterebbero in discussione la strategia americana per contenere l’espansione dell’intelligenza artificiale cinese.

Un futuro promettente per DeepSeek

DeepSeek rappresenta un cambiamento significativo nel settore dell’AI. È la prima app cinese a ricevere ampio riconoscimento nel mercato statunitense, dimostrando come startup relativamente giovani possano competere con giganti del calibro di OpenAI. Tuttavia, resta da vedere se questa ascesa rappresenti una sfida strutturale al dominio delle AI occidentali o un fenomeno isolato.

Mentre la battaglia per il predominio dell’intelligenza artificiale continua, DeepSeek ha già lasciato il segno, dimostrando che l’innovazione non conosce confini geografici.