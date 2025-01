Windtre così come tutti i vari provider presenti sul territorio italiano, sta avviando e ultimerà le operazioni per lo spegnimento del 3G nel corso del 2025, di conseguenza tutti gli utenti che sono in possesso di uno smartphone non abilitato alla navigazione 4G e 5G dovranno presto dotarsi di un dispositivo in grado di utilizzare le reti di ultima generazione per poter continuare ad utilizzare la propria connessione dati, non è tutto però in quanto anche la loro Sim dovrà essere abilitata a questo tipo di navigazione, sono infatti presenti ancora alcuni clienti in possesso di una vecchia Sim Wind o Tre non abilitata all’utilizzo del 4G o del 5G.

Sostituzione gratuita

In passato coloro che volevano effettuare autonomamente il passaggio di una Sim abilitata alle connessioni di ultima generazione dovevano pagare un contributo di 15 €, d’ora in avanti, per stimolare il passaggio legato all’evoluzione delle reti Internet, cambiare la propria Sim con una abilitata a queste ultime sarà completamente gratuito, a far sapere è stato direttamente l’operatore vestito di arancio, in passato infatti l’unica condizione per non pagare nessun contributo era comprovare un’esperienza d’uso compromessa dallo spegnimento del 3G.

A partire dal 23 gennaio invece non è più così, sarà infatti possibile effettuare la sostituzione chiamando direttamente il provider e facendosi spedire la Sim nuova a casa oppure recandosi in un centro abilitato per poter effettuare la sostituzione direttamente all’interno di quest’ultimo, questo cambiamento è legato alle direttive diramate da AGCM per favorire la traslazione alle reti di ultima generazione.

Ovviamente quest’ultima riguarderà solo una nicchia ristrettissima di utenti dal momento che tutte le Sim emanate a partire dal 2020 sono già abilitate alla navigazione in 4G e 5G, dunque riguarderà solo coloro che sono in possesso di una Sim o Wind o Tre dal momento che le due aziende si sono fuse in una data successiva al 2020.