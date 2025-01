Tra gli operatori telefonici virtuali presenti nel nostro paese, o mobile è sicuramente uno dei migliori.

L’operatore in questione è uno dei migliori per diversi motivi, come la qualità dei servizi offerti e soprattutto la convenienza che rende le sue tariffe accessibili a tutti gli utenti.

Le offerte telefoniche di ho.Mobile, infatti, partono addirittura da 5,99 € al mese, il che rende l’operatore tra i più economici in circolazione.

ho.Mobile: quali sono le tariffe telefoniche del momento?

Attualmente ho.Mobile ha in ballo diverse promozioni telefoniche. Pensate per tutti gli utenti.

Vediamo insieme, quali sono le tariffe per la telefonia mobile più convenienti nel gestore.

Fino al 29 gennaio del 2025 ho.Mobile offre agli utenti la possibilità di sottoscrivere una promozione davvero folle. L’offerta in questione prevede, infatti, minuti e SMS illimitati e 100 giga di Internet a soli 5,99 € al mese.

Un’altra offerta altrettanto vantaggiosa è quella che prevede minuti e SMS illimitati e 150 giga di Internet a soli 6,99 € al mese.

Non finisce di certo qui perché ho.Mobile propone agli utenti anche minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet a soli 8,99 € al mese.

Le seguenti offerte, invece, sono sempre molto vantaggiose e in più hanno la tecnologia 5G inclusa.

La prima, infatti, prevede minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet in 5G a soli 9,99 euro al mese, mentre la seconda tariffa propone minuti e SMS illimitati e 250 giga di Internet in 5G a soli 11,99 euro al mese.

Tutte le offerte che sono state descritte hanno un costo di attivazione di 2,99 euro per i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile,Kena mobile, Optimal, Tiscali, Feder e molti altri operatori telefonici virtuali, e un costo di attivazione di 29,90 europer tutti i clienti provenienti dagli operatori telefonici tradizionali, come TIM, Wind tre, Very mobile, Vodafone e Fastweb. Inoltre per questi operatori l’offerta è attivabile solo con l’autoricarica.