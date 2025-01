L’intelligenza artificiale (AI) è diventata il motore principale dell’innovazione in ambito tecnologico. Tale tecnologia sta ridefinendo le regole in molti settori. In particolare quello mobile. Tale evoluzione non è un caso. È il risultato di investimenti mirati. Oltre che di una crescente consapevolezza del potenziale dell’AI. I principali attori del settore, come Google, Samsung e Apple, stanno scommettendo sullo sviluppo di soluzioni avanzate. Quest’ultime vengono direttamente integrate nei loro ecosistemi. Ciò per offrire agli utenti esperienze sempre più smart e personalizzate.

AI sempre più presente nel settore mobile

Secondo i dati più recenti, la spesa globale nelle applicazioni ha ottenuto cifre da record. Superando i 150 miliardi di dollari. Con un aumento importante pari al 13% rispetto all’anno precedente. Una parte considerevole di tale crescita è attribuibile alle applicazioni basate sull’AI. Quest’ultime hanno registrato un aumento delle entrate del 200% rispetto al 2023. App come ChatGPT, Gemini di Google e Doubao di ByteDance si sono affermate come pilastri di tale nuova era. Generando oltre un miliardo di dollari di ricavi complessivi. Le applicazioni di AI non hanno soltanto conquistato il portafoglio degli utenti, ma anche il loro tempo. Nel 2024, infatti, sono state utilizzate per un totale di 7,7 miliardi di ore. Un dato che evidenzia l’enorme impatto sulla quotidianità delle persone.

L’ascesa dell’AI non è priva di sfide. Il costo per lo sviluppo e il mantenimento di infrastrutture basate sull’intelligenza artificiale rimane elevato. Ciò rappresenta un ostacolo per molte aziende. Soprattutto per quelle emergenti. Inoltre, la crescente concorrenza rende il settore altamente competitivo. Con nuovi player che ogni giorno cercano di ritagliarsi una fetta di mercato. La sostenibilità economica e la capacità di differenziarsi diventeranno fattori chiave. Solo così sarà possibile sopravvivere e prosperare in tale settore.

Ci troviamo quindi di fronte a una rivoluzione che sta trasformando il mercato mobile in un ecosistema sempre più dinamico. Ma allo stesso tempo anche impegnativo. Solo le aziende che sapranno bilanciare innovazione, sostenibilità e risposte efficaci alle esigenze degli utenti avranno un ruolo centrale.