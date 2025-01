L’app Google Telefono non fa grandi distinzioni per quanto riguarda la cronologia delle chiamate. Anzi, sono tutte visualizzate in un unico elenco, che si tratti di quelle perse, effettuate o ricevute. Una soluzione decisamente scomoda e confusionaria, che presto però potrebbe cambiare. Ad ogni modo, il teardown dell’APK di Google Telefono versione 159.0.718038457 effettuato da Android Authority, infatti, ha svelato che il colosso Google sta lavorando ad una novità proprio su questo fronte.

Ecco ciò che sappiamo

In fase di lavoro, c’è l’introduzione di alcuni filtri proprio per la cronologia delle chiamate. Come visibile dalle catture di schermata che trovate qui sotto, nella parte alta compaiono cinque voci: “Tutte”, “Perse”, “Contatti”, “Non-spam” e infine “spam”. La funzione attualmente non è ancora abilitata neppure sul canale beta, ed emerge solo forzandola.

Non sappiamo quando Google abbia intenzione di implementare questa comoda feature sull’app Telefono, e dobbiamo considerare che prima dell’integrazione definitiva i filtri potrebbero variare e magari aumentare.

Google Telefono e le specifiche

Google Telefono è l’app dialer predefinita degli smartphone Pixel, ma viene utilizzata anche da altri brand come Xiaomi e OnePlus senza che essi apportino alcuna modifica all’estetica dell’applicazione. L’interfaccia delle applicazioni Google negli ultimi tempi ha fatto passi avanti notevoli dal punto di vista del design, rispetto a qualche anno fa infatti i software dell’azienda sono esteticamente più curati, spesso prendendo spunto dalla concorrenza.

Come potete notare dalle immagini qui sotto, infatti, sembra che l’azienda stia testando una nuova interfaccia per la ricezione delle chiamate chiaramente ispirata a quella di Apple: possiamo infatti osservare l’implementazione di due pulsanti, uno rosso sulla sinistra per rifiutare la chiamata e l’altro verde sulla destra per rispondere.

Anche con la versione di Google Telefono v145.0.672690850 sembra che il colosso di Mountain View abbia preso ispirazione dalla concorrenza per modificare l’interfaccia utente della ricezione di una chiamata: allo stato attuale l’app dell’azienda presenta semplicemente l’icona di un telefono, grazie alla quale l’utente ha facoltà di scorrere verso l’alto per rispondere o verso il basso per rifiutare la chiamata.

Ora, però, non sembra esserci modo di attivare la nuova interfaccia, il design modificato risulta infatti attualmente in fase di test solo per alcuni utenti tramite il rilascio di un aggiornamento lato server; non è detto quindi che Google Telefono riceverà in futuro questa nuova veste ma è lecito presumere che con il passare del tempo sempre più utenti riusciranno a visualizzarla.