I possessori di smartphone Google Pixel potrebbero presto beneficiare di una funzionalità innovativa per gestire la vibrazione. Secondo quanto scoperto nel codice della versione 3.2 dell’app PixelSounds, introdotta nel 2018, Google sta lavorando per offrire un controllo più approfondito sulle vibrazioni di notifiche e chiamate. La notizia, inizialmente diffusa dal tipster Nail_Sadykov su X e successivamente ripresa dal portale AndroidAuthority, preannuncia una svolta nella personalizzazione sui dispositivi Pixel.

Google Pixel: dettagli e tempistiche del rilascio

La novità prevede l’aggiunta di un’opzione denominata “Vibrazioni”, visibile accanto alla tradizionale impostazione “Suoni” all’interno delle schermate “Avviso suoneria” e “Avviso di notifica“. Questa funzione permetterà di scegliere tra diverse tipologie di vibrazioni, superando l’attuale limite che consente solo di regolare l’intensità. La personalizzazione sarà così più ricca e simile a quella già esistente per le suonerie. Migliorando l’esperienza d’uso complessiva e rendendo la vibrazione un elemento ancora più distintivo e funzionale.

Per le chiamate, gli utenti avranno accesso a dodici schemi di vibrazione. Tra cui “Sincronizzato”, “Urto”, “Vortice” e “Battito del cuore”, ognuno caratterizzato da un pattern e un’intensità specifici. Anche le notifiche avranno impostazioni simili, con undici opzioni, tra cui “Rombo”, “Onde” e “Serpente a sonagli”. Questa varietà consentirà di adattare il feedback aptico alle preferenze personali e ai diversi contesti d’uso.

Nonostante le anticipazioni, la versione 3.2 di Pixel Sounds non è ancora disponibile per il pubblico. Potrebbe essere rilasciata tramite il PlayStore o inclusa nella prossima beta di Android 16. Resta quindi da capire quale sarà la strategia di Google per introdurre questa funzione, ma le aspettative sono alte.

Insomma, l’introduzione di tale innovazione conferma l’impegno di Google nel rendere i suoi dispositivi sempre più personalizzabili e competitivi. Con il continuo aggiornamento del software e l’attenzione al feedback, i Pixel si affermano come una scelta tecnologicamente avanzata per chi cerca un’esperienza d’uso Android assolutamente unica ed intuitiva.