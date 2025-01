Flipper Zero, aggiornamento 1.2: ora puoi hackerare davvero tutto facilmente

Il Flipper Zero, uno degli strumenti portatili di hacking più noti e versatili, si aggiorna con il rilascio del firmware versione 1.2. Questo update introduce diverse novità, dai miglioramenti nelle funzionalità esistenti a nuove opzioni che ampliano ulteriormente le possibilità offerte dal dispositivo. Vediamo insieme il contenuto del changelog ufficiale, che include miglioramenti per NFC, infrarossi, BLE e molto altro.

Le principali novità del firmware 1.2 per Flipper Zero

NFC : Correzioni di bug e ottimizzazioni per il supporto MIFARE ; Miglioramenti del protocollo ISO 15693 ; Aggiornamento della libreria MFC alla versione Proxmark; Raffinamento dei parser per una maggiore efficienza.

: Infrarossi : Aggiunti diversi nuovi telecomandi universali; Miglioramenti nella gestione RPC per il telecomando universale tramite app companion.

: Impostazioni : Nuovi controlli per regolare luminosità, contrasto e altri parametri grafici.

: JS : Rilevamento automatico migliorato della porta del dispositivo; Correzioni di bug e ottimizzazioni nelle interazioni.

: BLE : Risolti problemi legati alla mancata rilevazione della pressione dei tasti con BadUSB ; Correzioni varie per migliorare la stabilità del Bluetooth.

: Furi : Risolti crash e implementati vari bug fix.

: Dolphin : Aggiunte animazioni invernali .

: U2F : Eliminato un problema di memory leak .

:

Un bug da segnalare: il mirroring su iPhone non funziona

Nonostante i numerosi miglioramenti, alcuni utenti hanno riportato un bug con il nuovo firmware: il mirroring del dispositivo su iPhone risulta non funzionante. Sebbene il controllo remoto sia stato ripristinato grazie a un hard reboot, il problema del mirroring resta irrisolto.

Flipper Zero è popolare nel bene e nel male

Il Flipper Zero è diventato celebre per alcune capacità sorprendenti, come il crash dello stack Bluetooth di iPhone tramite inondazione di notifiche o l’intercettazione dei dati di carte di credito su Google Wallet. Queste funzionalità, spesso sfruttate a scopo dimostrativo, hanno reso il dispositivo un punto di riferimento per appassionati e ricercatori di sicurezza.

Dal rilascio del firmware stabile 1.0 a settembre scorso, il Flipper Zero continua a ricevere aggiornamenti regolari. Poco più di un mese fa, l’azienda ha lanciato una versione limitata con scocca trasparente, differente dal classico design arancione.

Il nuovo firmware rappresenta un ulteriore passo avanti per rendere il dispositivo ancora più versatile, sebbene restino alcune aree da perfezionare.