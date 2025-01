El Capitan, il supercomputer più potente del mondo, è stato ufficialmente messo in funzione presso il Lawrence Livermore National Laboratory in California, segnando un traguardo tecnologico straordinario. Frutto di otto anni di ricerca e sviluppo, questo colosso dell’informatica è stato progettato per proteggere l’arsenale nucleare degli Stati Uniti e supportare la ricerca avanzata in sicurezza nazionale.

Un nuovo traguardo per la tecnologia americana

Con una potenza di calcolo senza precedenti, El Capitan è in grado di effettuare 2,79 quintilioni di operazioni al secondo, una cifra che lascia increduli. Per raggiungere questa velocità strabiliante, il sistema è alimentato da oltre 11 milioni di core, supportati da più di 43.000 acceleratori AMD Instinct MI300A. Questi integrano CPU e GPU di ultima generazione, abbinate a una memoria HBM3 ultraveloce per garantire prestazioni eccezionali. Grazie a queste specifiche, El Capitan ha superato il precedente leader mondiale, Frontier, rendendolo un simbolo dell’avanzamento tecnologico americano.

La realizzazione di El Capitan, costata circa 600 milioni di dollari, è parte del programma CORAL-2 del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti. Questo supercomputer sostituisce Sierra, operativo dal 2018, offrendo una velocità di calcolo 18 volte superiore. Nonostante il suo pensionamento parziale, Sierra continua a essere uno dei più potenti supercomputer in funzione, occupando la quattordicesima posizione a livello globale.

La fase di costruzione, iniziata a maggio 2023, si è conclusa a novembre 2024, e il supercomputer è stato inaugurato ufficialmente il 9 gennaio 2025. Durante i test di performance, El Capitan ha raggiunto risultati impressionanti, dimostrando di essere un punto di svolta non solo per la gestione della sicurezza nazionale, ma anche per la ricerca in intelligenza artificiale, apprendimento automatico e scienze dei materiali.

Il nome El Capitan è un omaggio alla celebre formazione rocciosa del Parco Nazionale di Yosemite, simbolo di forza e resilienza. Questo supercomputer si aggiunge alla ristretta élite mondiale di macchine exascale, consolidando il primato tecnologico degli Stati Uniti nel panorama globale.